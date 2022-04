Mahrez de retour à Sarcelles: une folie totale dans sa ville d’enfance

L’international Algérien Riyad Mahrez a rendu visite à sa ville natale Sarcelles. Une visite qui a enflammé les jeunes du quartier.

Faisant parti de l’un des meilleurs joueurs au monde et champion d’Afrique avec la sélection nationale en 2019, Riyad Mahrez a pu se frayer un chemin vers la gloire. Seulement, il n’oublie jamais d’où il vient. Il a décidé de rendre visite à sa ville natale où il a vécu son enfance jusqu’à ses 18 printemps.

En effet, les habitants de Sarcelles ont eu une agréable surprise, celle de la visite de Riyad Mahrez. Le temps d’une journée, le capitaine de la sélection nationale a rencontré les jeunes Sarcellois. Après l’élimination de son club en demi-finale de la FA Cup face à Liverpool, l’ailier de Manchester City a décidé de se changer les idées. Quoi de mieux qu’une visite à ville natale en Hexagone.

Une folie totale dans sa ville d’enfance

Ce n’est pas une surprise. Riyad Mahrez a eu droit à un accueil très chaleureux. En effet, une marée humaine s’est déversée dans la banlieue de la capitale française pour accueillir la star de Manchester City et de la sélection Algérienne. Enfants, jeunes et même âgés, ils étaient nombreux à saluer le footballeur qui déambulait dans le quartier. Modeste et humble, Riyad Mahrez n’a pas hésité à signer des ballons et des maillots pour plusieurs fans, tout en acceptant de prendre des photos avec le maximum des présents.

Profitant de sa présence dans sa ville natale, Riyad Mahrez n’a pas manqué de rencontrer les jeunes joueurs du club de Sarcelles. Ces dernièrs, considèrent Mahrez comme un bon exemple à suivre car c’est à Sarcelles qu’il a commencé à taper dans le ballon, avant de rejoindre le Havre AC et, par la suite, aller monnayer son talent en Premier League en optant pour Leicester City. C’est à Manchester City que l’international Algérie connaitra la gloire, en remportant plusieurs titres.

Il est utile à signaler que Riyad Mahrez n’a pas aussi oublié la terre de ses ancêtres. Il rend visite à la ville de Beni Snous (Wilaya de Tlemcen) d’une manière régulière. Une ville où il a contribué à la construction d’une mosquée il y a quelques mois.