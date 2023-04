Mahrez dans l’histoire de la Premier League : « C’est un record spécial pour moi ! »

Riyad Mahrez devient le meilleur passeur africain de l’histoire de la Premier League. Le capitaine de la sélection nationale se dit fier et chanceux en même temps de d’atteindre cette étape importante de sa carrière.

Lors du dernier match face à Liverpool, Riyad Mahrez a retrouvé à l’occasion sa place de titulaire. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fortement contribué à la victoire de Manchester City, qui s’est imposé sur un score sans appel de quatre buts à un. En délivrant une passe décisive, c’était l’occasion à l’international de battre un nouveau record.

En effet, il devient le meilleur passeur africain en Premier League avec 56 passes. Il détrône la star ivoirienne Didier Drogba qui était en tête avec 55 passes. Le natif de Sarcelles se dit content et fier de battre ce record. Il se dit aussi ambitieux de faire encore plus.

« 56 passes décisives. Je suis très fier d’avoir franchi cette étape et j’ai eu la chance d’avoir été entouré de tous ces grands joueurs tout au long de ma carrière en Premier League. C’est un record spécial pour moi et j’y vais certainement plus. Merci pour tous les messages ». A-t-il écrit sur son compte Facebook officiel où il a jointé sa publication par une vidéo de ses 56 passes décisives avec Leicester City et Man City, soit depuis qu’il a rejoint le championnat anglais en 2014.

A LIRE AUSSI : Man City : Mahrez s’impose comme le Roi des passeurs africains en Premier League

« FIFA World Cup » rend hommage à Riyad

La page facebook officielle « FIFA World Cup » n’a pas oublié Riyad Mahrez. En effet, elle lui a rendu un bel hommage après avoir battu le record de meilleur passeur en Premier League.

« Une fin de semaine agréable pour l’Algérien Riyad Mahrez. La star de Manchester City devient le meilleur passeur décisif africain de l’histoire de la Premier League. Est-il temps de le voir avec l’Algérie en Coupe du Monde ? ».