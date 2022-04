Mahrez dans le viseur du PSG : du nouveau dans le dossier

Le capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez, ne cesse d’attiser les convoitises d’écuries européennes. La côte de l’ailier de Manchester City est de plus en plus importante en vieux continent. Auteur d’une saison prolifique, Riyad Mahrez pourrait changer d’air cet été.

En effet, le Paris Saint-Germain a couché le nom de l’international algérien dans ses petits papiers pour remplacer un départ quasiment acté de l’une de ses stars. Le joueur argentin, Angel Di Maria, n’est plus un titulaire indiscutable dans l’armada du club de la capitale française. Son départ pourrait libérer une place pour un nouvel ailier dans l’effectif du PSG garni de joueurs de classe mondiale.

Selon le journal français « l’Équipe » le directeur sportif du club francilien, Léonardo, voit de bons œils l’arrivée du joueur algérien dans son équipe. Des informations relayées aussi par le site français « Foot Mercato ». Le natif de Sarcelles pourrait rejoindre le club de la ville des lumières dès ce mercato. Mais cela est conditionné par la volonté de son club actuel.

Mahrez et City, vers la fin de la belle histoire ?

Les spéculations autour de l’avenir de Riyad Mahrez sont davantage présentes sur les tabloïds sportifs de l’Europe, une situation nourrie par l’énorme doute qui règne chez les dirigeants du club Mancunien. En effet, les pensionnaires de l’Etihad Stadium n’ont pas encore tranché sur l’avenir de l’ailier algérien.

Selon le journaliste anglais, Dean Jones, le club bleu de la ville de Manchester pourrait laisser filer Riyad Mahrez dès la fin de la saison, « Si quelqu’un de la ligne d’attaque devait passer à autre chose, on me dit que Mahrez est celui qu’il pourrait être le plus disposé à partir » dit-il. Malgré la saison stratosphérique du capitaine de l’équipe d’Algérie avec Manchester City, le cas Riyad Mahrez divise en haut lieu Mancunien.

Ces derniers attendraient la fin de la saison pour décider du sort de plusieurs joueurs dans l’effectif de Pep Guardiola. Après la victoire importante au terme d’un match alléchant contre le Real Madrid 4-3, les Cityzens sont bien embarqués pour disputer leur deuxième finale de rang en Champion’s League.