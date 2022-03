Mahrez dans le viseur du Barça: Man City veut lui barrer la route

Riyad Mahrez aura bel et bien droit à un nouveau contrat avec Manchester City. La direction du club veut blinder son ailier droit Algérien et barrer ainsi la route aux courtisans.

Alors que son contrat expire le 30 juin 2023, on commence d’ores et déjà à évoquer l’avenir de Riyad Mahrez à Manchester City. En s’imposant comme un élément incontournable au sein de la bande à Pep Guardiola, le capitaine de la sélection nationale aura bel et bien droit à un nouveau contrat. La direction du club Mancunien veut le garder pour d’autres saisons, malgré son âge un peu avancé (31 ans).

En effet, l’information a été reporté par le journal Anglais «Daily Mail ». La direction de Man City a eu le feu vert de l’entraineur Pep Guardiola pour prolonger le contrat de Riyad Mahrez. Si tout se déroule comme prévu, les deux parties devraient s’assoir autour d’une table après le retour du joueur en question de l’Algérie, soit après le match retour face au Cameroun, pour entamer concrètement les négociations concernant la prolongation du contrat.

Des négociations où les responsables de Man City devraient proposer un nouveau salaire, qui sera certainement revu à la hausse, afin de le convaincre de rempiler et poursuivre ainsi l’aventure avec les Citizens.

Barrer la route aux courtisans

Riyad Mahrez est entrain de réaliser une saison exceptionnelle avec Manchester City. Il a été l’un des grands artisans des dernières victoires de son équipe, en inscrivant des buts et délivrant plusieurs passes décisives. De bonnes performances qui ne sont pas passées inaperçues des gros cadors Européens, citant notamment le FC Barcelone.

Les Catalognes ont jeté leur dévolu sur l’ailier droit Algérien pour pallier l’éventuel départ d’Ousmane Dembélé. Ils le voient comme en étant l’attaquant au profil recherché pour apporter un grand plus pour le compartiment offensif de leur équipe. Selon des médias Français, Espagnoles et même Anglais, Mahrez a bel et bien des touches avec le Barça.

C’est la raison pour laquelle les choses commencent à bouger chez les Citizens. Ces derniers, veulent donc blinder dés maintenant leur international Algérien car ce sera la meilleure façon pour barrer la route aux courtisans.

Il est à noter que Riyad Mahrez ne veut, pour le moment, pas évoquer le sujet de son avenir avec Manchester City. Actuellement concentré avec la sélection nationale, il veut atteindre son objectif personnel, celui de prendre part à la prochaine coupe du monde 2022 au Qatar, avant de commencer les pourparlers avec les responsables de son club concernant la prolongation de son contrat.