Mahrez critique sévèrement les binationaux indécis

Dans un entretien accordé à l’Équipe, Riyad Mahrez a parlé de plusieurs sujets. Il a notamment évoqué le sujet des binationaux qui hésitent de représenter l’équipe d’Algérie sur le niveau international.

À cet effet, il est sur la même longueur d’onde avec Islam Slimani. Il affirme que celui qui ne se sent pas Algérien, doit dès le début dire non.

« Moi, je suis un peu comme Islam. Chacun fait comme il veut. Si tu te sens algérien, tu viens jouer pour ton pays. Tu viens défendre le drapeau. Si tu ne te sens pas algérien, vaut mieux le dire dès le début, a ainsi estimé l’ancien de Manchester City et de Leicester. Jouer la montre, ce n’est pas forcément bien. Pour les joueurs, les supporters qui attendent », dira-t-il.

Et d’ajouter : « Avant, c’était un peu plus dur, mais maintenant, on a montré qu’on pouvait jouer dans une sélection africaine tout en arrivant dans des grands clubs. Il n’est plus nécessaire d’attendre de signer dans un gros club pour rejoindre une sélection africaine ».

Mahrez pas d’accord avec Cristiano Ronaldo

Le capitaine de l’équipe d’Algérie n’est pas de même avis de Cristiano Ronaldo. Ce dernier, a déjà avoué que le championnat doit faire partie des cinq meilleurs championnats au monde.

« Les cinq grosses Ligues européennes sont devant, et après on peut commencer à rivaliser avec les autres Ligues. Nous ne sommes pas trop loin, je pense. Après, le but, ce n’est pas d’être le meilleur championnat du monde dès maintenant. Nous sommes sur une vision à long terme », estime-t-il.

Selon lui, c’est grâce à la continuité de la venue des stars mondiales que le championnat saoudien va progresser davantage. « Ceux comme moi qui sont arrivés, on est là au début de cette aventure, nous sommes un peu comme des précurseurs. Nous les aidons à rendre cette Ligue plus forte. Et franchement, sur mes deux saisons, j’ai senti une progression dans les équipes, les entraîneurs, les tactiques et l’organisation. Ils essaient d’y arriver, et je pense qu’ils vont y arriver », ajoute-t-il.

Et souhaite la venue de Messi à Al-Ahli

Interrogé sur une éventuelle arrivée de la star argentine de l’Inter Miami (USA) Lionel Messi à Al-Ahli saoudien, l’ailier international algérien Riyad Mahrez, n’a pas caché son enthousiasme.

« Oui, j’en ai entendu parler. Je ne sais pas si cela va réellement se faire, mais si c’est le cas, ce serait incroyable pour nous, en tant que joueurs, d’avoir le plus grand joueur de l’histoire dans notre équipe. », dira-t-il.

Un grand fan de l’OM

Riyad Mahrez a confié être un grand fan de l’Olympique de Marseille. Il avait toujours envie d’endosser un jour le maillot du club phocéen.

« Depuis que je suis petit, j’ai toujours eu envie de jouer à Marseille. C’était mon rêve. J’étais un amoureux de l’OM. Tous les joueurs qui sont passés : Drogba, Niang, Nasri, Ribéry… Mon rêve était de jouer au Vélodrome en Ligue 1. Mon parcours a été tout autre… », a-t-il confié.