Mahrez : « C’est excitant, mais ce sera un match difficile »

L’international algérien, Riyad Mahrez, s’apprête à affronter, demain mardi 28 septembre, le Paris Saint-Germain de Messi ; dans le cadre de la deuxième journée des poules de la Ligue des champions de l’UEFA.

À 24 heures avant le choc Manchester City – PSG ; Riyad Mahrez, s’est exprimé sur cette rencontre qui, selon lui, sera difficile. Le capitaine de l’équipe d’Algérie s’est également exprimé sur les nouveaux changements apportés à l’équipe parisienne, à savoir le recrutement de Lionel Messi.

Ce qu’a dit Mahrez sur le PSG et Messi

C’était lors de la conférence de presse d’avant-match, organisée ce lundi matin, que Mahrez s’est exprimé sur la rencontre de PSG. « Avec Messi, Donnarumma, Wijnaldum, ils sont plus forts que l’année passée », a-t-il lancé.

« Le match de cette année sera différent que celui de l’année dernière, car la saison passée, c’était sans supporters. Et on n’était en début de saison (…) Pour réussir le matche, on doit être bien concentré ; comme la rencontre de l’an passé », a-t-il dit.

« C’est excitant de jouer ce genre de match. On veut imposer notre jeu et essayer de gagner. Certes, ce sera un match difficile, mais nous devons garder notre forme du moment », a ajouté Riyad Mahrez.