Mahrez à Man City : « Il est de retour ! », Guardiola se lâche

En méforme lors du début de la saison courante, l’international algérien, Riyad Mahrez, retrouve progressivement son niveau habituel. En effet, c’est le constat de son entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola.

Le technicien catalan s’est livré au sujet de la prestation de son ailier prolifique après le match de la coupe de la ligue anglaise face au club londonien de Chelsea.

Ainsi, Guardiola a déclaré, « En dépit de son efficacité face au but et son implication non contestable dans le jeu, Mahrez est au sommet de son art. Plusieurs détails sur le terrain le montrent. » dit-il d’emblée.

Loin de son niveau lors de l’entame de la saison, Riyad Mahrez a perdu en crédit et a même était contesté à maintes reprises.

Néanmoins, le coach Guardiola n’y est pas allé de main morte et a fait l’éloge du capitaine de l’équipe d’Algérie, « Il est vrai que Mahrez n’a pas fait une grande entame de saison. Or, il sera important pour nous après la trêve internationale de la coupe du monde, car il est de retour à son meilleur niveau. » ajoute-t-il à la presse.

Lors de ce début de saison, Riyad Mahrez avait l’occasion d’étoffer son compteur à but en Champions League. Cependant, en gâchant deux penalties de suite, le Fennec a manqué cette occasion.

C’est ce qui ne semble pas inquiéter son coach, « À propos des deux penalties ratés, je dis que Mahrez a pris ses responsabilités en décidant de les tirer. Cela signifie qu’il a du caractère. » explique-t-il.

Un petit hic pour Mahrez : la Coupe du monde !

À l’approche de l’événement planétaire du football, la 22e édition de la coupe du monde qui sera organisée au Qatar, Pep Guardiola, l’entraîneur du club anglais de Manchester City, est revenu sur la participation de ses joueurs à cette glorieuse compétition.

Ainsi, regrettant la non-participation de Mahrez et de l’équipe d’Algérie au Mondial, Guardiola a dit, « J’aurais aimé voir Mahrez en Coupe du monde. C’est un joueur avec beaucoup de talent et il mérite d’assister à cet événement. » dit-il lors de la conférence de presse.

Enchaînant ses déclarations, Guardiola a dit, « Sur le plan technique, Riyad Mahrez est un top player. Ses qualités ne sont plus à prouver. Il résiste très bien au pressing des adversaires et il excelle dans l’exercice de la protection du ballon. » a déclaré Pep Guardiola.

Finalement, l’ancien technicien du FC Barcelone a ajouté, « Mahrez sait quoi faire avec le ballon. En Ligue des champions face au FC Séville, il a été bon. C’est super de le revoir à nouveau bon face à Chelsea. » indique-t-il. Après la victoire des Cityzens face à Chelsea en coupe de la ligue anglaise, Carabao Cup, les coéquipiers de Riyad Mahrez ont obtenu leur ticket pour le prochain tour.

Avec un effectif largement remanié, Mahrez a été le leader du trident offensif de l’équipe de Guardiola.

Dans le cadre de la 16e journée du championnat anglais, Premier League, Manchester City s’est incliné, à domicile, cette après-midi face à l’équipe de Brentford sur le score de 1-2. Mahrez n’a pas participé à ce match.