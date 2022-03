Mahrez à la conférence de presse : « C’est un souhait qui me tient à cœur »

Présent à la conférence de presse d’avant-match en compagnie du sélectionneur national Djamel Belmadi, Riyad Mahrez parle du grand et important rendez-vous de demain face au Cameroun. Il n’a pas caché d’exprimer son souhait de prendre part à la prochaine coupe du monde au Qatar.

D’emblée, il affirme que lui et ses coéquipiers ne sont pas à Douala pour chasser le signe indien des Camerounais, mais plutôt réaliser une bonne opération et prendre ainsi une sérieuse option pour la qualif’. « Certes, les statistiques sont en faveur du Cameroun, mais cela ne nous importe pas. Le plus important, c’est de réaliser une bonne opération demain avant la deuxième manche des barrages qui se déroulera à Blida », dira-t-il d’emblée, et d’ajouter : « On s’est bien préparés à Malabo et on est prêts pour la grande empoignade face au Cameroun. On devra le prouver demain ».

Le capitaine de la sélection national est conscient de la grande importance du match de demain pour tous les Algériens. « On sait que tout un peuple est derrière nous. Il n’est pas question de le décevoir demain. L’échec de la CAN fait partie du passé, on fera en sorte de rectifier le tir à l’occasion de la double-confrontation face au Cameroun. Ce sera la meilleure façon pour procurer de la joie à tous les Algériens », a-t-il indiqué.

« Je veux disputer un 2e mondial dans ma carrière »

Riyad Mahrez a déjà disputé une coupe du monde avec la sélection nationale en 2014 au Brésil, sous la coupe de l’ancien sélectionneur Vahid Halilhodzic, mais sans pour autant avoir une chance suffisante de jouer. Disputer un deuxième mondial dans sa carrière est un souhait qui lui tient vraiment à cœur.

« À 31 ans, c’est tout à fait normal que je rêve d’un deuxième mondial. C’est une chose qui ne peut arriver à un footballeur chaque année. C’est un souhait qui me tient vraiment à cœur et j’espère l’exaucer le 29 mars prochain », Souhaite-t-il.

« On a réalisé de très bons résultats avec le sélectionneur national Belmadi. Après avoir déjà remporté la CAN-2019, on ambitionne maintenant d’aller avec lui en prochaine coupe du monde au Qatar », a-t-il ajouté.

En affichant une forme éblouissante avec Manchester City lors des derniers matchs, en inscrivant plusieurs buts et en délivrant des passes décisives, Riyad Mahrez est un attaquant sur lequel tous les espoirs des Algériens se reposent pour désaxer la défense Camerounaise et mener ainsi la sélection nationale à s’imposer à Douala.