Mahious critiqué : son entraineur à l’USMA, Benchikha, le défend

Aïmen Mahious a fait l’objet de plusieurs critiques depuis le tir au but raté lors de la finale du CHAN-2022 face au Sénégal. Mais le joueur a eu le soutien de certains supporters algériens, notamment son entraineur et ses coéquipiers à l’USMA.

La sélection nationale A’ est passée à côté d’un autre exploit le 4 février dernier, à l’occasion de la finale du Championnat d’Afrique des Nations 2022. En effet, elle s’est inclinée face à son homologue sénégalaise aux tirs au but (4-5). Si les Algériens ont dû mal à digérer cet échec, Aïmen Mahious est le joueur le plus malheureux pour avoir raté son tir au but qui aurait permit à l’Algérie de décrocher le trophée africain.

Et pourtant plus d’une semaine de la désillusion, l’attaquant de 25 ans continue à faire l’objet des critiques. Nombreux sont ceux qui lui ont reproché la façon par laquelle il a exécuté son tir au but.

Certes, l’attaquant de 25 ans s’est excusé auprès de tout le monde à l’issu de la finale. Même les plus grands joueurs au monde ont loupé leur tir au but dans un finale, mais le joueur de l’EN A’ n’a pas été épargné par les critiques, au point ou il a fait l’objet d’une grand moquerie sur les différents réseaux sociaux.

« C’est grâce à lui que l’EN A’ est arrivée en finale », lance Benchikha

Mais il n’en demeure pas moins que Mahious a eu le soutien de certains supporters algériens, mais aussi de son entraineur et ses coéquipiers à l’USMA.

« On s’est réunis et on a décidé de protéger Mahious après avoir vécu une terrible pression après avoir raté son tir au but lors de la finale face au Sénégal. Ça peut arriver à n’importe quel joueur au monde. Si la sélection nationale est arrivée en finale, c’est grâce notamment à Mahious avec les cinq buts qu’il a inscrit ». Dira l’entraineur de l’USMA, Abdelhak Benchikha, hier aprés-midi dans une conférence de presse.

Le coach usmiste a également fait une confidence aux médias présents à la conférence de presse. « Lors du match face au RC Arba, j’ai désigné un autre tireur de pénalty (Belkacemi, ndlr) afin de protéger Mahious. Mais lors du deuxième pénalty, il a insisté à le tirer et heureusement qu’il a réussi à le transformer en but ».