Maghreb Expérience, ou comment voyager sans Visa ni Passeport

L’année 2020 a été fortement marquée par un contexte sanitaire handicapant pour le secteur du tourisme, mais cela a été également une occasion pour l’entrepreneur franco-algérien Anouar Hachemane, et pour son associée Marion Blatrix, de bousculer les codes du tourisme et de réinventer le sens du voyage.

En effet, les deux experts en tourisme, Anouar Hachemane, et son associée Marion Blatrix, ont pu détourner les restrictions imposées par la crise sanitaire. Leur initiative, Maghreb Expérience, permet à des milliers d’amoureux de voyages de découvrir en ligne la beauté du Maghreb.

Qu’est-ce que c’est que Maghreb expérience ?

Maghreb Expérience a été créée dans le cadre des innovations liées au contexte sanitaire que traverse le monde actuellement. Comme c’est le cas pour les visio-conférences ou les visio-mariages, Maghreb Expérience est une initiative qui nous permet le visio-voyage.

Maghreb Expérience est une start-up qui permet un partage virtuel de culture maghrébine, ainsi que des expériences de voyage en ligne qui permettent de découvrir la région du Maghreb à travers les yeux de vrais passionnés et spécialistes du tourisme.

Cette initiative innovante permettra à ses utilisateurs à travers le monde de passer d’une expérience au sein des paysages infinis du Sahara algérien à une autre dans les ruelles étroites de la ville de Fés au Maroc, et d’une découverte de la cueillette d’olive dans un village Kabyle, à l’écoute d’un joueur d’Oud tunisien.

Toutes ces expériences et bien d’autres qui sont disponibles sur la plateforme Maghreb Expérience, se font en ligne, pour le plus grand bonheur des amateurs des voyages et des découvertes.

Les Maghreb Makers

En plus des expériences diverses et variées de voyage et de découverte qui sont désormais disponibles en ligne, Maghreb Expérience propose également de réserver pour des activités uniques ou pour des voyages planifiés qui se font en groupes.

Avec ces expériences authentiques, Maghreb Expérience donne la chance aux touristes de découvrir la région du Maghreb à travers les yeux de ce qu’elle appelle les Maghreb Makers, des hommes et des femmes qui, selon cette plateforme innovante, font vivre le Maghreb aujourd’hui.

Maghreb Expérience offre également la possibilité d’aller à la rencontre de ces Maghreb Makers, des personnalités qui exercent dans plusieurs domaines, dans la musique, le tourisme, et également dans la gastronomie.