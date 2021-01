MAE : le sous-secrétaire d’Etat américain reçu par Boukadoum

Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a reçu ce jeudi le sous-secrétaire d’État Adjoint au Département d’État américain, a indiqué un communiqué du ministère.

« Le ministre des Affaires Étrangères a reçu aujourd’hui en audience David Schenker, le sous-secrétaire d’État Adjoint en charge des questions du Proche-Orient au Département d’État américain, qui effectue une visite de travail en Algérie, les 06 et 07 janvier 2021 », lit-on dans le communiqué.

Selon la même source, « cette rencontre a été l’occasion de faire une évaluation exhaustive et franche de l’état des relations bilatérales algéro-américaines dans les divers domaines de coopération ».

Les questions régionales et internationales d’intérêt commun à l’ordre du jour

Les deux parties ont également abordé les questions régionales et internationales d’intérêt commun dont le Sahara occidental.

« Les deux responsables ont, par ailleurs, longuement échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, y compris le Sahara occidental, le Mali, la Libye, et la situation prévalant dans la région du Sahel et au Moyen-Orient », précise le communiqué du MAE.

À cet égard, le chef de la diplomatie algérienne « a souligné la nature du rôle attendu des États-Unis pour faire avancer les causes de la paix sur les plans régional et international, dans l’impartialité qu’exigent les défis actuels ».