MAE : l’Algérie condamne fermement les attaques contre le Liban

Le ministère des Affaires étrangères a exprimé, mercredi, sa vive condamnation de la reprise des attaques contre le Liban. Dans un communiqué officiel, l’Algérie a dénoncé une escalade dangereuse de la violence, marquée par des pertes humaines importantes et des destructions matérielles considérables.

Les autorités algériennes estiment que ces attaques ont dépassé toutes les limites et représentent une situation très grave pour la population libanaise. Elles appellent à mettre fin à cette spirale de violence qui menace la stabilité de la région.

Un soutien total au peuple libanais

Dans le même communiqué, l’Algérie a réaffirmé son soutien total au Liban, aussi bien à ses dirigeants qu’à son peuple. Elle a insisté sur son attachement à la souveraineté du pays, à son unité et à l’intégrité de son territoire.

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Alger considère ces principes comme essentiels et non négociables. Elle a également condamné avec fermeté ce qu’elle qualifie d’attaques inacceptables, tout en appelant à la protection des civils et au respect du droit international.

Une mobilisation au plus haut niveau de l’État

Face à la gravité de la situation, le président Abdelmadjid Tebboune s’est personnellement impliqué dans le suivi du dossier. Selon le communiqué, il est resté en contact permanent avec le président libanais afin de suivre l’évolution de la situation et d’exprimer la solidarité de l’Algérie.

Le chef de l’État a également donné des instructions au ministre des Affaires étrangères pour maintenir une coordination étroite avec les autorités libanaises. Cette démarche vise à renforcer les échanges et à assurer un suivi diplomatique constant dans ce contexte difficile.

Des relations bilatérales réaffirmées

Sur le plan diplomatique, cette solidarité s’est aussi traduite par une rencontre officielle entre le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounes Magramane, et l’ambassadeur du Liban en Algérie, Ali Al-Moula.

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Cette réunion a permis de réaffirmer les relations fraternelles qui unissent les deux pays. Les deux parties ont souligné l’importance de maintenir un dialogue constant et de renforcer les liens bilatéraux, notamment dans cette période marquée par des défis importants.

Vers un renforcement de la coopération

Au-delà de la situation actuelle, les responsables des deux pays ont mis en avant la nécessité de développer davantage la coopération bilatérale. Ils ont insisté sur l’importance des prochaines échéances communes pour donner un nouvel élan aux relations algéro-libanaises.

Cette volonté s’inscrit dans la continuité de la visite du président libanais en Algérie en juillet 2026. Les deux États affichent ainsi leur intention de consolider leur partenariat et de traduire leur solidarité politique en actions concrètes.

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À travers ces positions, l’Algérie confirme son engagement aux côtés du Liban, en appelant à une solution pacifique et durable à la crise actuelle.