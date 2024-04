Madjer : « Lotfi joue pour le Qatar car l’Algérie a refusé de le sélectionner »

Rabah Madjer explique les raisons pour lesquelles son fils Lotfi a opté pour le Qatar au détriment de l’Algérie. L’ancien sélectionneur répond à ceux qui l’ont accusé de « traitre » en raison du choix sportif de son fils.

Attaquant ailier de 22 ans, Lotfi Madjer ne va finalement pas représenter l’Algérie. En effet, il a opté pour le Qatar il y a quelques années. Nombreux sont ceux qui ont accusé son père, qui n’est autre que la légende Rabah Madjer, de traitre car ils lui reprochent de ne pas faire effort pour convaincre Lotfi d’opter pour les Verts.

Dans un interview exclusive accordée pour « Afrik-Foot », Madjer explique les raisons pour lesquelles son fils a fait un tel choix sportif. « Il faut savoir que nous vivons au Qatar depuis de longues années. Lotfi a grandi, étudié et commencé à jouer au football au Qatar au sein d’Al-Duhail Sport Club. Il a été sélectionné pour intégrer l’Académie Aspire qui regroupe les jeunes talents prometteurs au Qatar. Il n’y pas que mon fils qui a joué pour le Qatar », dira-t-il d’emblée.

« J’ai demandé à la FAF de convoquer Lotfi »

L’ancien sélectionneur national révèle qu’il a dit à la fédération algérienne de football de convoquer son fils. Mais l’Instance fédérale a refusé de le faire. « Lorsque j’étais sélectionneur national, Lotfi évoluait à l’académie du Paradou. J’avais parlé avec le sélectionneur des jeunes et je lui avais demandé de le sélectionner au prochain stage. Il m’a dit : « okay, inchallah. J’ai dit la même chose à un responsable à la FAF qui m’a aussi répondu par « Inchalah ». Par la suite, on a attendu vainement sa sélection », a-t-il confié.

Et d’ajouter : » On a appelé à tous les joueurs évoluant à l’étranger, sauf Lotfi. Que pouvait-il faire ? Se sélectionner lui-même ! C’est facile de vouloir lui faire porter la responsabilité aujourd’hui qu’il a répondu à la sélection du Qatar, qu’il considère comme son deuxième pays. Je ne suis pas d’accord parce que c’est injuste ».

Enfin, Madjer répond à ceux qui l’ont accusé de traitre pour ne pas avoir fait l’effort de convaincre son fils d’opter pour l’Algérie. « Lotfi adore l’Algérie et il restera toujours fier d’être Algérien. Personne ne peut apprendre à la famille Madjer ce qu’est le nationalisme […] J’aurais aimé le voir avec le maillot de l’Algérie, malheureusement, le destin a voulu qu’il joue pour le Qatar ».