La compagnie maritime Madar Maritime Company (MMC), filiale du groupe Madar Holding, a annoncé ce jeudi 6 novembre le lancement d’un nouveau service de transport de marchandises reliant l’Algérie à l’Espagne. Cette initiative marque une étape importante dans la stratégie d’expansion de l’entreprise, qui cherche à diversifier ses activités dans le domaine du transport maritime.

Dans un communiqué, la société a précisé que ce service concerne le transport de remorques, d’ensembles routiers et de marchandises diverses, au départ et à destination des ports d’Oran, d’Alicante et d’Almería. Ce nouveau segment d’activité permettra d’assurer une meilleure connectivité entre les deux pays et de répondre à la demande croissante des opérateurs économiques pour des solutions logistiques plus efficaces et régulières.

Madar Maritime Company lance une nouvelle ligne de fret entre l’Algérie et l’Espagne

Avec ce lancement, Madar Maritime Company élargit son offre et consolide sa présence dans le secteur du fret maritime, un domaine en plein essor en Méditerranée. La compagnie souligne que cette nouvelle ligne « traduit notre volonté d’accompagner nos partenaires et clients dans leurs besoins logistiques, en garantissant fiabilité, sécurité et efficacité à chaque traversée ».

Le navire Romantika, bien connu des voyageurs pour ses dessertes régulières, jouera un rôle central dans ce nouveau dispositif. Initialement conçu pour le transport de passagers, il sera désormais mobilisé également pour le transport de fret, ce qui permettra d’optimiser son exploitation et d’en faire un outil polyvalent.

MMC inaugure une liaison dédiée au transport de remorques et marchandises

La direction de MMC a rappelé que « Romantika n’est pas seulement un navire de voyage, mais aussi un acteur clé du développement maritime et économique entre les deux rives de la Méditerranée ». Ce positionnement illustre la volonté de la compagnie d’associer mobilité des personnes et circulation des biens dans une même dynamique de croissance.

Ce projet s’inscrit dans une vision plus large visant à renforcer les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne, deux partenaires économiques importants dans la région. En facilitant le transport de marchandises par voie maritime, Madar Maritime Company espère accélérer les flux logistiques, réduire les coûts de transport et contribuer à la compétitivité du commerce extérieur algérien.

Avec cette initiative, la filiale de Madar Holding affirme sa place parmi les acteurs montants du transport maritime national. En diversifiant ses services et en modernisant sa flotte, MMC se positionne comme un opérateur mixte, capable d’assurer à la fois le transport de passagers et celui du fret, tout en participant activement au développement économique du pays et à l’ouverture de l’Algérie sur la Méditerranée.