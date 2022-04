France. Macron réélu pour un 2e mandat : ce que prévoit son programme sur l’immigration

Avec sa victoire d’hier soir face à Marine Le Pen au second tour des présidentielles Française, Emmanuel Macron a renouvelé son mandat pour les cinq ans à venir, mais aussi son programme qui prévoit quelques changements dans le secteur de l’immigration.

Si le thème de l’immigration signé « Marine Le Pen » a rempli 46 pages dans le programme dans son programme, celui d’Emmanuel Macron tient à peine une page.

En effet, le président français propose, en résumé, une meilleure maîtrise de l’immigration par le renforcement des frontières nationales et européennes. D’un autre côté, il compte soumettre l’octroie d’un titre de séjour longue durée à un test de français.

Quels sont ces nouveaux changements ?

Dans sa volonté de « refonte du droit d’asile et du droit de séjour », Emmanuel Macron souhaite établir une « force des frontières » pour « renforcer les frontières nationales [de la France] », accélérer les procédures d’éloignement et faire en sorte que « le refus d’asile [vaille] obligation de quitter le territoire français ».

Le Président français compte poursuivre la politique d’expulsion des étrangers qui troublent l’ordre public. Il affirme également la nécessité de « réduire à six mois les délais d’instruction des demandes d’asile ».

Enfin, Macron prévoit, dans le cadre d’une démarche d’élaboration des « droits et de devoirs de l’intégration » que « les titres de séjour long soient conditionnés à un examen de français et à une vraie démarche d’insertion de quatre ans ou plus. La carte de séjour professionnel sera donnée de façon beaucoup plus restrictive. »

Migrations et société française

Sur ce volet, Emmanuel Macron s’appuie sur son bilan en matière d’immigration, d’asile et d’intégration pour donner des orientations sur la politique en la matière : « depuis cinq ans, nous avons veillé à mieux maîtriser nos frontières, donner une décision rapide à ceux qui demandent l’asile, expulser ceux qui n’ont pas vocation à rester sur [le sol français] et mieux intégrer ceux que nous accueillons », a-t-il souligné dans son programme. Il met également en avant le budget dédié à « ceux qui (par leur talent) contribuent à soutenir le dynamisme de [la France] ».

L’Union Européenne et la réforme de l’espace Schengen

Le président réélu semble vouloir « aller au bout de la réforme de Schengen » que, rappelons, la Commission européenne a initiée en décembre 2021. À travers cette réforme, Macron prévoit la mise en œuvre d’un « pilotage politique » de l’espace Schengen.

Autre volonté de Macron afin de poursuivre la « refonte de l’organisation de l’asile et du droit au séjour pour décider plus rapidement qui est éligible et expulser plus efficacement ceux qui ne le sont pas » : faire avancer les négociations du Pacte européen sur la migration et l’asile. D’ailleurs dans son discours du 9 décembre 2021, il a mis l’accent sur le renforcement de la coopération avec les pays d’origine et de transit pour « lutter contre les trafics » et limiter les arrivées en Europe.

Il convient de noter que le programme de Macron prévoit aussi l’expulsion des étrangers qui troublent l’ordre public et accueil facilité des combattants de la liberté.