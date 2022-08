Macron prolonge sa visite en Algérie pour la signature d’un partenariat

Le Président français Emmanuel Macron a décidé de prolonger sa visite « officielle et d’amitié » en Algérie ce samedi 26 août en revenant dans la capitale pour signer un accord de « partenariat renouvelé » avec le Président Abdelmajid Tebboune.

En effet, ce vendredi 26 août 2022, l’Élysée a annoncé qu’Emmanuel Macron reviendra « à Alger, après Oran, pour signer avec le Président Tebboune une déclaration commune pour un partenariat renouvelé, concret et ambitieux ».

Il convient de rappeler que le programme du Président français pour ce vendredi prévoit une visite de la Grande Mosquée d’Alger dans la commune d’El Mohammadia, à l’issue de laquelle Emmanuel Macron s’envolera vers l’Ouest du pays pour se rendre à Oran. Où il visitera le site de Santa Cruz ainsi que le centre-ville, avant de s’arrêter devant l’emblématique maison de disques de Raï, Disco Maghreb.

À Alger, Macron rencontre la communauté française en Algérie

Au cours de son deuxième jour de visite, Emmanuel Macron a rencontré la communauté française d’Algérie à la Villa des Oliviers à Alger, où il a fait part de la signature d’un accord de « partenariat renouvelé » avec le Président Abdelmajid Tebboune, comprenant notamment de nouvelles coopérations bilatérales.

Ainsi, après son passage à Oran dans l’Ouest du pays, le Président français reviendra à Alger samedi pour procéder à la signature dudit accord avec le Président Tebboune. D’ailleurs, l’une des nouvelles coopérations concernera l’augmentation des visas attribués aux étudiants algériens dans le cadre de la « mobilité choisie », évoquée hier et plus tôt dans la journée d’aujourd’hui par Emmanuel Macron.

Algérie – France : Tebboune et Macron s’entretiennent longuement

Arrivé hier à Alger, le Président français a entamé une visite « officielle et d’amitié » de trois jours en Algérie à la tête d’une importante délégation. Dès son arrivée, Emmanuel Macron a multiplié les entretiens avec le Président Tebboune, à l’issue desquels les Chefs d’États ont animé une conférence de presse conjointe.

Au cours de cette rencontre avec la presse, les deux Présidents ont évoqué « les volets ayant trait à la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer en vue de servir les intérêts communs de l’Algérie et de la France et garantir un élan qualitatif à même d’assurer une consécration de la nouvelle orientation ancrée ».

Pour sa part, Emmanuel Macron a abordé différents sujets, notamment le dossier de la Mémoire en faisant part de sa volonté de créer une commission mixte d’historiens algériens et français ainsi que l’ouverture des archives afin d’avoir un regard d’ensemble sur toute la période de la colonisation, de 1830 à 1962.