Macron honore une femme voilée d’origine algérienne : la polémique enfle en France

Le Palais de l’Élysée a accueilli, mercredi, en présence du président français Emmanuel Macron, la cérémonie de remise des prix de la 23ᵉ édition du concours « Talent des cités », qui récompense, chaque année, une trentaine d’entrepreneurs issus des quartiers dans le but de valoriser l’esprit entrepreneurial.

Pour cette nouvelle édition, près de 700 entrepreneurs en activité ont candidaté pour décrocher l’un des prix décernés en cette occasion, mais seulement sept lauréats ont remporté les trophées du concours « Talent des cités ».

Talent des cités 2024 : d’origine algérienne, Khadidja Benyahia primée à l’Élysée

Parmi les sept lauréats qui ont été récompensés par le président français Emmanuel Macron, figure Khadidja Benyahia. Cette jeune femme, âgée seulement de 23 ans, a remporté le prix France Télévisions, dans la catégorie Création.

Khadidja Benyahia a marqué sa participation dans ce concours par son projet, baptisé Finition Nette Bâtiment à Rouen en Normandie. Il s’agit d’une entreprise qui propose ses services dans le domaine du bâtiment et elle est essentiellement composée de peintres et d’agents de nettoyage féminins.

Par ailleurs, six autres prix ont été remis à d’autres lauréats, notamment : Prix du Ministère du Logement et de la rénovation urbaine, prix Banque des territoires, prix Radio France, France Télévisions, prix France Travail et enfin le prix Bpifrance.

Talents des Cités 🏆 C'est à l'@Elysee, en présence du président de la République, que Khadidja Benyahia, originaire de #Elbeuf, a été récompensée à l'occasion du concours national #TalentsdesCites. La cérémonie a mis à l'honneur des créateurs d’entreprises situées dans les… pic.twitter.com/bQre4KcJum — Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) November 28, 2024

Macron se félicite de la remise d’un prix à Khadidja Benyahia : sa réaction provoque un tollé

Mercredi, Emmanuel Macron a reçu les vainqueurs de ce concours à l’Élysée. Mais le discours prononcé par le président français, en cette occasion, n’est pas passé inaperçu et a provoqué la stupéfaction de plusieurs internautes et hommes politiques en France.

« Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait (..) ce que vous nous faites vivre (…) c’est un exemple formidable de ce qu’est vraiment notre pays« , a-t-il commencé son discours avant de poursuivre, en s’adressant à Khadija Benyahia, qui a fait son apparition à l’Élysée en portant son voile « Dans chacune de vos histoires, normalement ce n’était pas possible. Franchement qu’une jeune femme aille dans le bâtiment, en plus voilée, on aurait des tas de problèmes sur plein de chaînes, on n’aurait parlé que de ça« .

Quelle que soit la famille où on naît.

Quel que soit le prénom qu’on porte.

Quel que soit le quartier où on vit. Dans la République, rien n'est écrit. pic.twitter.com/9AX1q3exCL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 27, 2024

C’est le cas d’Éric Ciotti qui a critiqué la position du Président français en écrivant sur le réseau social X : « En totale roue libre, le chef de l’État se félicite qu’une jeune fille porte le voile (…) Emmanuel Macron se soumet à l’étendard de l’Islam politique« .

En totale roue libre, le chef de l’Etat se félicite qu’une jeune fille porte le voile. Pendant qu’en France et dans le monde des femmes se battent pour être libres, Emmanuel Macron se soumet à l’étendard de l’Islam politique. https://t.co/kivuMzZhDs — Eric Ciotti (@eciotti) November 27, 2024

De son côté, pour commenter l’événement, la journaliste Judith Waintraub a rappelé une citation du président français qui date d’avril 2018 : « Le voile n’est pas conforme à notre conception des rapports hommes-femmes« .

"Le voile n'est pas conforme à notre conception des rapports hommes-femmes" @EmmanuelMacron avril 2018 https://t.co/TfNRjnfhvI — Judith Waintraub (@jwaintraub) November 27, 2024

