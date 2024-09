Macron félicite Tebboune pour sa réélection et appelle à une coopération renforcée

Emmanuel Macron a adressé ses félicitations à son homologue Abdelmadjid Tebboune suite à sa réélection à la présidence de l’Algérie.

Dans un communiqué publié dimanche soir, le président français, Emmanuel Macron, a exprimé ses vœux de succès et a souligné l’importance du dialogue entre les deux pays. Ainsi, il réaffirme les relations « exceptionnelles » qui lie la France à l’Algérie.

Macron félicite Tebboune pour son deuxième mandat aux élections présidentielles 2024

Le 8 septembre 2024 marque la réélection du présidant Abdelmadjid Tebboune, qui est en poste depuis 2019. Les résultats des élections, annoncés hier par le président de l’autorité électorale algérienne, Mohamed Charfi, indiquent que Abdelmadjid Tebboune a obtenu un score de 94.65 % de voix, lui permettant ainsi d’entamer un deuxième mandat.

Quelques heures après l’annonce des résultats des élections, le président français Emmanuel Macron a exprimé ses « plus vives félicitations » à Tebboune, dans un communiqué relayé par l’Élysée et l’agence Reuters.

Macron envisage de renouer les liens franco-algériens

Emmanuel Macron a également exprimé l’importance des relations bilatérales entre la France et l’Algérie, soulignant la nécessité d’un dialogue continu, qu’il juge « primordial« . En effet, cela s’inscrit dans un contexte marqué par des tensions diplomatiques. Notamment en raison d’une position prise par Paris en juillet dernier, qui a entrainé le rappel de l’ambassadeur algérien en France.

Néanmoins, la démarche de Macron montre sa volonté à renouer les liens franco-algériens. Par la même occasion, il évoque la relation entre les deux nations, couvrant divers domaines. Tel que le souligne le communiqué : « La France est particulièrement attachée à la relation exceptionnelle qui la lie à l’Algérie, dans tous les domaines qu’il s’agisse de la mémoire, de l’économie, des mobilités entre nos deux pays, des coopérations éducatives et culturelles, mais aussi la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Sur la scène régionale et internationale, le dialogue entre nos deux pays est primordial, notamment dans le contexte de la présence de l’Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies ».

En somme, le président français Emmanuel Macron félicite Abdelmadjid Tebboune et évoque les « liens d’amitié qui unissent la France et l’Algérie « , plaidant pour une coopération holistique.

