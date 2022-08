Macron en Algérie : signature de 5 accords de coopération bilatérale

Accord de partenariat et de coopération avec l’Institut Pasteur.

Accord de partenariat scientifique entre les Ministères algérien et français de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Mémorandum d’intention entre les Ministères de la Jeunesse et des Sports des deux pays.

Accord de partenariat renforcé dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Déclaration d’Algérie pour un partenariat renouvelé entre l’Algérie et la France, signée par le président Abdelmadjid Tebboune et le président français Emmanuel Macron.

Les points abordés par Tebboune lors de la conférence de presse avant le départ de Macron

Pour conclure cette visite du président Macron en Algérie, le président de la république, Abdelmadjid Tebboune a révélé son accord avec son homologue français Emmanuel Macron pour mettre en place un comité d’historiens qui sera mis en place prochainement, pour étudier le dossier mémoriel à l’écart de la politique.

En marge d’une conférence de presse qui a suivi la signature de la déclaration de l’Algérie pour un partenariat renouvelé, le président de la République a déclaré que la visite du président Macron en Algérie était réussie, nécessaire et distincte.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également souligné que l’Algérie, en tant que l’un des pays les plus puissants d’Afrique, et la France, en tant que membre important de l’Union européenne et membre permanent du Conseil de sécurité, sauront défendre causes africaines.