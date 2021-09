Macron : « Bouteflika était un partenaire exigeant pour la France »

Le président français Emmanuel Macron a rendu ce dimanche 19 septembre 2021 un hommage à l’ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, décédé vendredi dernier à Alger à l’âge de 84 ans.

Dans son hommage, relayé à travers un communiqué de l’Élysée, Macron a qualifié Abdelaziz Bouteflika, décédé vendredi à 84 ans, de « figure majeure » de l’Algérie contemporaine et de « partenaire exigeant pour la France » durant ses vingt années au pouvoir.

Le président français a adressé à l’occasion « ses condoléances au peuple algérien » et a déclaré rester « engagé à développer des relations étroites d’estime et d’amitié entre le peuple français et le peuple algérien ».

Bouteflika inhumé ce dimanche en présence de Tebboune

Rappelant que l’ancien président de la République Abdelaziz Bouteflika est enterré ce dimanche 19 septembre 2021 au cimetière d’El Alia, en présence du président de la République Abdelmadjid Tebboune.

En effet, la cérémonie d’enterrement a été marquée par la présence du président de la République Abdelmadjid Tebboune, des membres du gouvernement ainsi que des hauts responsables de l’État et les membres de la famille du défunt.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a prononcé, à cette occasion, une oraison funèbre, avant la mise en terre de la dépouille.