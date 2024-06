Macron annonce des législatives anticipée et risque que Marine Le Pen passe 1ère Ministre

Le président français, Emmanuel Macron a pris une décision audacieuse le 9 juin en dissolvant l’Assemblée nationale. Cette manœuvre vise à mettre fin à l’impasse politique causée par l’absence de majorité absolue. Avec des élections législatives anticipées prévues pour les 30 juin et 7 juillet, le chef de l’État espère rallier une nouvelle majorité parlementaire capable de soutenir son programme. Cependant, ce pari pourrait ouvrir la porte à l’extrême droite, qui progresse rapidement dans le paysage politique français.

Cette annonce surprenante vient peu après les résultats des élections européennes, où le Rassemblement national a triomphé largement devant la liste soutenue par Macron, dirigée par Valérie Hayer. Ce revers électoral a précipité la décision du président, qui a exprimé sa volonté de “redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote”. En effet, la dissolution de l’Assemblée est perçue par l’entourage de l’Élysée comme un moyen de “chercher une majorité pour une action forte au service des Français”.

Depuis les élections législatives de 2022, Emmanuel Macron lutte pour maintenir une majorité stable à l’Assemblée. Le camp présidentiel, sans majorité absolue, a tenté en vain de former des alliances avec des députés de droite et de gauche. Cette absence de majorité complique la mise en œuvre des réformes et entraîne un “désordre parlementaire” que le président souhaite clarifier par ces nouvelles élections. Pourtant, cette dissolution est un pari risqué, comme le reconnaît Clément Beaune, ancien ministre, qui évoque le danger d’un “cabotage politique” menant à une montée inexorable de l’extrême droite.

Le rétrécissement du socle présidentiel en France

La performance décevante de la liste de Valérie Hayer aux élections européennes, qui marque un net recul par rapport aux résultats de 2019, souligne un affaiblissement du soutien à Emmanuel Macron. Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance, a confirmé que le camp présidentiel soutiendrait les députés sortants républicains prêts à s’investir dans le projet de la majorité. Toutefois, il est incertain que les partis traditionnels comme le PS ou les Républicains acceptent de collaborer. François Bayrou, allié de longue date de Macron, défend la décision de dissolution comme une “heure de vérité” pour la France face à la montée de l’extrême droite.

La stratégie de Macron pourrait bénéficier de la division actuelle au sein de la gauche française, accentuée par les tensions de la campagne européenne. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient exploiter cette fragmentation pour gagner des sièges lors des législatives anticipées. En revanche, l’extrême droite se prépare activement à ces élections. Marine Le Pen, leader du Rassemblement national, a déclaré que son parti était “prêt à exercer le pouvoir” si les électeurs leur en donnaient l’occasion.

Marine Le Pen pourrait être la prochaine 1er Ministre en France

Emmanuel Macron se trouve face à un défi sans précédent. En dissolvant l’Assemblée nationale, il mise sur une nouvelle dynamique politique pour éviter une impasse prolongée. Cependant, ce pari pourrait se retourner contre lui en favorisant l’extrême droite, qui a déjà capitalisé sur la frustration des électeurs lors des européennes. Marine Le Pen et le Rassemblement national se positionnent comme des alternatives crédibles, prêtes à prendre le pouvoir si les Français leur font confiance. Les résultats des élections législatives de fin juin détermineront si cette stratégie audacieuse d’Emmanuel Macron portera ses fruits ou si elle précipitera un virage politique radical pour la France.

La dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron introduit une incertitude majeure dans le paysage politique français. Les électeurs, ayant exprimé leur mécontentement lors des européennes, devront décider s’ils maintiennent ce vote protestataire lors des législatives, avec comme possibilité d’avoir comme 1er Ministre Marine Le Pen ou Jordan Bardella, et d’un gouvernement dominé par l’extrême droite, le choix des Français aura des conséquences profondes pour l’avenir du pays. Le pari de Macron, entre audace et risque, pourrait bien redéfinir les contours de la politique française dans les années à venir.