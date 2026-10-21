Fini les files d’attente : Macir Vie révolutionne le paiement de l’assurance

Macir Vie annonce la mise en place d’un partenariat tripartite avec Société Générale Algérie et MY TPE, dans le cadre de la dématérialisation des paiements au sein de son réseau d’agences.

Cette collaboration vise à proposer aux clients de Macir Vie une nouvelle modalité de règlement de leurs contrats d’assurance, simple, rapide et sécurisée, grâce au paiement par QR code.

Déjà équipées de terminaux de paiement pour certaines d’entre elles, les agences Macir Vie pourront désormais s’appuyer sur cette nouvelle solution pour proposer le paiement électronique à l’ensemble de leur réseau, sans dépendre de la disponibilité d’un terminal physique.

Le principe est simple : au moment du règlement, le client scanne le QR code présenté en agence avec son téléphone et accède à un parcours de paiement électronique lui permettant de finaliser sa transaction.

Cette solution permet ainsi à Macir Vie d’étendre progressivement le paiement électronique à l’ensemble de son réseau d’agences, tout en offrant aux clients une expérience de paiement fluide et sécurisée.

Macir Vie accélère la digitalisation de ses paiements grâce à un partenariat stratégique avec Société Générale Algérie et MY TPE

Le dispositif est désormais prêt et opérationnel dans les agences Macir Vie suivantes :

Agence directe 9110B – Paradou Hydra

Agence directe 9140A – Oran

Agence générale 1180A – Said Hamdine

Le déploiement sera progressivement étendu à l’ensemble du réseau. D’ici le 2 janvier 2027, l’ensemble du réseau Macir Vie aura adopté cette solution. Et les équipes auront été formées à son utilisation pour un déploiement généralisé dans toutes les agences.

Cette nouvelle modalité de règlement vient ainsi compléter les moyens de paiement déjà proposés par Macir Vie. Et répond à l’évolution des habitudes des consommateurs ainsi qu’au développement progressif du paiement électronique en Algérie.

« Nous croyons à une innovation utile, une innovation qui répond à un besoin concret. Avec le paiement par QR code, nous apportons une solution simple à nos clients. Tout en contribuant à la dynamique de modernisation des moyens de paiement en Algérie. Et surtout, nous sommes fiers de le faire avec une solution algérienne, pensée pour les besoins de notre marché. », déclare M. Mohamed Hakim SOUFI, Président-Directeur Général de Macir Vie.

Le déploiement de cette solution a été rendu possible grâce aux innovations de MYTPE, une startup 100% algérienne, et de la Société Générale Algérie. Ainsi qu’à la certification technique de la solution par la SATIM. Et à l’autorisation d’entrée en exploitation délivrée par le GIE Monétique pour l’intégration de Macir Vie à la plateforme interbancaire de paiement sur Internet par carte CIB et Eddahabia.

Macir Vie tient à remercier l’ensemble de ses partenaires pour leur contribution à la concrétisation de ce projet.

Avec cette initiative, Macir Vie poursuit son engagement à rendre l’assurance toujours plus simple et accessible. Tout en accompagnant le développement du paiement électronique en Algérie et en encourageant l’émergence d’un écosystème digital national souverain.