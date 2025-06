Machester City passe à l’offensif pour Aït-Nouri

Rayan Aït-Nouri à Manchester City, c’est chaud ! Les discussions entre le club mancunien, Wolverhampton et le joueur avancent bien. Par ailleurs, ce dernier a refusé de s’exprimer sur son avenir lorsqu’il a été accosté par les médias algériens à l’aéroport d’Alger.

Rayan Aït Nouri a réalisé de très bonnes performances avec Wolverhampton cette saison, avec 4 buts et 7 passes décisives en 37 matchs. Des statistiques impressionnantes pour un jeune latéral gauche qui évolue dans le championnat le plus huppé au monde.

Il faut dire que ses très bonnes performances ont suscité l’admiration de plusieurs recruteurs. En effet, plusieurs cadors anglais veulent s’offrir l’international algérien. Mais celui qui s’est manifesté pour l’engager, c’est évidemment Manchester City.

À la recherche d’un latéral gauche de métier, Pep Guardiola a jeté son dévolu sur l’ex-angevin. Il voit en lui quelqu’un qui répond parfaitement au profil pour résoudre le problème du flanc gauche. Il y a eu bel et bien des touches entre Aït-Nouri et Manchester City depuis quelques semaines. Aux dernières nouvelles, ça avance bien.

Selon « Foot Mercato », une discussion entre toutes les parties, à savoir Manchester City, Wolverhampton et le joueur, a eu lieu. La même source indique Guardiola a mis l’arrière latéral des Verts comme une priorité lors du mercato estival. Si tout se déroule comme prévu, les pourparlers vont se poursuivre après la trêve internationale.

Ainsi, Rayan Aït-Nouri pourrait bien être le sixième joueur algérien à porter le maillot des Citizens. Si ce transfert se concrétise, l’ex-angevin va sans doute franchir un autre cap dans sa carrière.

Le joueur refuse de s’exprimer sur son avenir

C’est ce matin que Rayan Aït-Nouri a débarqué à Alger pour rentrer en stage avec la sélection nationale. Accosté par les médias algériens à l’aéroport d’Alger, il a été interrogé sur les nouvelles de son transfert à Manchester City, mais il a refusé de s’exprimer sur son avenir.

« Pour l’instant, je ne me concentre pas sur ça, on a deux matchs importants avec la sélection. La suite, on verra après », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a parlé du match amical qui opposera l’Algérie à la Suède le 10 juin prochain. « Ce sera un grand match. On va faire en sorte de livrer une grosse performance. Ce sera très important en prévision des prochaines importantes échéances qui nous attendent ».