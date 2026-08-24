Macabres découvertes à Jijel : deux corps en décomposition retrouvés à leurs domiciles

La journée de dimanche a été marquée par un double drame à Jijel. Les éléments de la Protection civile sont intervenus à quelques heures d’intervalle pour prendre en charge les restes de deux individus, morts dans l’isolement au sein de leurs résidences respectives.

La première alerte s’est produite en fin d’après-midi, aux alentours de 16h45, dans la municipalité de Tahir. Dépechée sur place, l’équipe de l’unité avancée des secours s’est introduite dans un logement du secteur de Boualaïk, où elle a fait la découverte d’un homme de 62 ans sans vie.

Le corps, présentant des signes avancés de dégradation, a été transporté vers la morgue de l’établissement hospitalier local.

En début de soirée, vers 19h15, une scène similaire s’est répétée dans le chef-lieu de la wilaya. Les secouristes ont été requis dans la localité de Chmaïm pour accéder à une habitation.

À l’intérieur se trouvait la dépouille d’un trentenaire, dont l’état de décomposition laissait également penser que le décès remontait à plusieurs jours.

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L’ambulance a acheminé le corps vers la morgue de l’hôpital de la ville. À ce stade, l’origine de ces deux drames demeure inconnue. Les autorités n’ont pas encore communiqué les conclusions des constatations d’usage.

Enquêtes ouvertes et mystère sur les causes

Face à la concordance de ces évènements, la question des causes demeure entière. À ce stade, aucune précision n’a été apportée par les autorités compétentes concernant les circonstances exactes de ces deux décès.

S’agit-il de drames médicaux soudains, de malaises mortels survenus en l’absence de tout secours, ou de causes plus complexes ?

Comme le veut la procédure standard en pareille situation, des enquêtes administratives et judiciaires ont été ouvertes.

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Des autopsies et examens médico-légaux devraient être pratiqués dans les heures à venir afin de déterminer la date exacte et les causes médicales de la mort de ces deux hommes.

Au-delà de l’enquête factuelle, ces deux affaires successives viennent jeter un coup de projecteur brutal sur la vulnérabilité des personnes vivant seules.

Dans des quartiers pourtant urbains et fréquentés, la mort de ces deux citoyens s’est déroulée à huis clos, ne trouvant d’écho qu’au terme d’un long et pénible silence.

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