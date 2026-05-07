M6 annule la diffusion de ce match de l’équipe d’Algérie lors de la Coupe du monde

La décision fait déjà énormément parler. Alors que l’attente autour de la Coupe du Monde 2026 monte progressivement, la chaîne française M6 a annoncé qu’elle ne diffusera pas l’affiche très attendue entre l’Algérie et l’Argentine, programmée dans la nuit du 16 au 17 juin à 2h du matin (heure Algérie). Un choix qui suscite l’incompréhension et la colère de nombreux supporters algériens, particulièrement au sein de la diaspora installée en France.

Détentrice des droits de retransmission de 54 rencontres sur les 104 que comptera le Mondial 2026, la chaine française devait forcément opérer des choix dans sa programmation. Mais beaucoup s’attendaient à voir le duel entre les Verts et l’Albiceleste figurer parmi les affiches retenues, tant cette confrontation possède une forte dimension populaire et médiatique.

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Lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi, Guillaume Charles, patron des programmes de M6, a expliqué les raisons ayant conduit la chaîne à écarter cette rencontre de sa grille. « Malheureusement, à 3 heures du matin (heure France), même si beaucoup de monde peut se réveiller, il n’y aura pas autant de monde que sur d’autres matches qu’on a choisis », a-t-il déclaré devant les médias.

Considérations d’audience et de rentabilité

Une justification qui repose essentiellement sur des considérations d’audience et de rentabilité. Avec le décalage horaire imposé par l’organisation du Mondial en Amérique du Nord, plusieurs rencontres se joueront en pleine nuit pour le public européen. Dans ce contexte, les diffuseurs privilégient naturellement les affiches programmées à des horaires plus accessibles afin de maximiser les audiences publicitaires.

Si cette logique économique peut être comprise du côté des responsables de la chaîne, elle passe beaucoup moins bien auprès des supporters algériens. Sur les réseaux sociaux, les réactions indignées se multiplient depuis l’annonce officielle. Beaucoup dénoncent un manque de considération envers l’importante communauté algérienne vivant en France, réputée pour sa passion et sa fidélité envers la sélection nationale.

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Il faut dire que l’équipe d’Algérie bénéficie d’un énorme engouement médiatique dans l’Hexagone. Chaque sortie des Verts attire généralement des audiences conséquentes, notamment lors des grandes compétitions internationales. L’affiche face à l’Argentine, championne du monde en titre et portée par un immense prestige, promet pourtant une forte attraction sportive.

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