Lyon débaptise une rue dédiée au maréchal Bugeaud, figure de la colonisation de l’Algérie

C’est désormais officiel : la rue Bugeaud, artère emblématique du 6e arrondissement, va changer de nom. Suivant l’avis favorable du Comité histoire et mémoires, l’exécutif écologiste a tranché. En débaptisant cette rue, la municipalité fait le choix de rayer de son paysage urbain la mémoire du maréchal de France, figure controversée de la violence coloniale au XIXe siècle.

L’exécutif écologiste a décidé de débaptiser la rue Bugeaud, ancien tortionnaire colonial, située dans le 6e arrondissement de Lyon. Et ce, après une vive polémique et de nombreux débats politiques. D’ailleurs, cette décision a été vivement critiquée par le maire de l’arrondissement.

« Nous allons faire un travail de présélection de noms de remplacement qui nous ont été proposés via les différentes concertations, et qui sont maintenant dans la base de données de la Ville de Lyon« , a expliqué Aline Guitard, adjointe au maire de Lyon.

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Lyon débaptise sa rue Bugeaud

Le maréchal Bugeaud, figure controversée de l’Algérie au XIXe siècle ne figurera plus sur les plaques de Lyon. Dans les pas du comité histoire et mémoire dans la ville, l’exécutif écologiste a tranché et a décidé de modifier le nom de cette rue.

De son côté, Samuel Soulier, fraîchement maire du 6e arrondissement ne décolère pas de ne pas avoir été prévenu personnellement par l’exécutif : « La démocratie à la lyonnaise veut que l’on apprenne les sujets qui concernent les arrondissements d’opposition par voie de presse (…) Pas d’information, pas de discussion, encore moins de débat. Ni avec le maire, ni même avec les habitants du 6e, en particulier ceux de la rue Bugeaud ».

Par ailleurs, la mairie propose désormais de conserver le nom Bugeaud et de renommer l’artère au nom de Pierre Bugeaud, membre du comité national des prisonniers de guerre. Une fois la débaptisation officiellement validée par le conseil municipal, les Lyonnais devraient être appelés à voter pour une liste de noms de remplacement.

Une pétition contre la débaptisation de la rue Bugeaud de Lyon

En 2024, un collectif militant réclamait la débaptisation de la rue Bugeaud dans le 6e arrondissement de Lyon. Un an plus tard, en 2025, une contre-pétition réunissant 1 200 signatures s’y opposait fermement. Portée par des résidents et soutenue par le maire de l’arrondissement, cette contestation citoyenne dénonce depuis maintenant un an les retombées de ce projet de changement de nom.

Par ailleurs, les arguments des opposants reposent sur l’impact concret et quotidien de cette décision. Ils rappellent que ce sont les commerçants, les artisans, les entreprises et les habitants de la rue qui doivent directement assumer la charge financière et la lourdeur des démarches administratives liées à la modification de leur adresse officielle.

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