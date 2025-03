Lyna Rouibi : Première Algérienne à ouvrir une boutique de gâteaux traditionnels en Chine

En plein cœur de Tianjin, l’une des plus grandes villes de Chine, une boutique pas comme les autres attire de plus en plus de curieux. Son secret ? Des pâtisseries algériennes revisitées pour une touche plus saine. Derrière ce projet novateur, Lyna Rouibi, une nutritionniste algérienne qui a fait de son amour pour la gastronomie un véritable pont entre deux cultures.

Lyna Rouibi n’a pas suivi un parcours classique d’entrepreneure en pâtisserie. Médecin nutritionniste de formation, elle s’est d’abord intéressée à l’équilibre alimentaire avant de se tourner vers la pâtisserie. Mais pas n’importe laquelle : elle voulait proposer des gâteaux traditionnels algériens avec une approche plus saine, réduisant le sucre et les matières grasses tout en préservant les saveurs authentiques.

Installée en Chine depuis plusieurs années, elle remarque un véritable intérêt des consommateurs chinois pour les produits artisanaux et les recettes exotiques. C’est ainsi qu’elle décide d’ouvrir sa boutique, un espace où la culture algérienne et les exigences d’une alimentation équilibrée se rencontrent.

Un concept qui séduit en Chine

L’initiative de Lyna ne tarde pas à faire parler d’elle. Elle devient la première Algérienne à ouvrir une boutique de pâtisserie algérienne en Chine, et son projet ne passe pas inaperçu.

À l’occasion du Nouvel An chinois, un événement majeur dans le pays, la chaîne locale Tianjin TV lui consacre un reportage. On y découvre son atelier, son travail minutieux et surtout, sa manière unique de célébrer cette fête traditionnelle avec une touche algérienne. Thé à la menthe, mhalbi (crème de riz), ainsi qu’un assortiment de pâtisseries algériennes sont à l’honneur.

Le reportage met également en avant l’ambiance chaleureuse de sa boutique, où l’on retrouve des éléments de décoration et de vaisselle typiquement algériens, créant ainsi un véritable voyage sensoriel pour les visiteurs chinois.

Une pionnière et ambassadrice de la culture algérienne

Au-delà de la pâtisserie, Lyna Rouibi joue un rôle important dans la promotion de la culture algérienne en Chine. Passionnée par la langue et la culture chinoises, elle a appris le mandarin en autodidacte et a même participé à un concours de langue en 2016, décrochant une bourse d’études.

Aujourd’hui, son succès dépasse les frontières. Son concept ne se limite pas seulement à vendre des gâteaux : elle raconte une histoire, celle d’un mariage entre tradition et modernité, entre l’Algérie et la Chine.

Sur ses réseaux sociaux, elle partage avec fierté son parcours et son impact :

« Dans une ville de 16 millions d’habitants et des milliers d’étrangers, être la seule ressortissante mise en avant pour un reportage durant la plus grande fête chinoise est un honneur ».

Un avenir prometteur pour la pâtisserie algérienne en Asie

Grâce à son approche innovante, Lyna Rouibi ouvre la voie à une nouvelle génération d’entrepreneurs algériens souhaitant conquérir le marché asiatique. Son aventure prouve qu’avec passion et persévérance, il est possible de faire rayonner le patrimoine culinaire algérien à l’international.

Son succès en Chine pourrait bien inspirer d’autres artisans à explorer ce marché en pleine croissance. Et pourquoi pas, voir un jour la pâtisserie algérienne conquérir d’autres grandes métropoles asiatiques ?