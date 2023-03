Lyna Khoudri : « l’Algérie est le pays le plus drôle du monde »

Invitée sur le plateau de Clique, une émission présentée par Mouloud Achour sur Canal +, l’actrice franco-algérienne Lyna Khoudri revient sur ses aventures algériennes, notamment les “les situations cocasses” auxquelles elle a été confrontée en Algérie.

Questionnée par Mouloud, elle explique qu’elle n’a que des anecdotes très drôles concernant ses moments en Algérie, ajoutant que c’est “le pays le plus drôle du monde”. Par exemple, elle cite un moment qu’elle trouve très humoristique : “C’est des situations où on est quatre, et il y a zéro micro qui marche”.

Elle enchaîne en expliquant qu’il faut “composer” avec ça, et c’est ce qu’elle adore avec l’Algérie. C’est “des détails” qui donnent des situations dites “cocasses” et “très drôles”, qui lui ont permis de parler aux gens, de nouer des liens, et les relations qui sont censés être moins approfondies le sont compte tenu des situations. Mouloud Achour, lui aussi d’origine algérienne, a surenchéri en ajoutant : “et personne ne veut lâcher, tout le monde a raison… car ils sont Algériens”.

Pour finir, Lyna ajoute qu’il y a une ressource d’humour, et qu’à chaque fois qu’elle aborde quelque chose en Algérie, elle l’aborde complètement différemment que dans les autres pays. Elle affirme : “c’est beau de voir un pays comme celui-la, qui souffre beaucoup, qu’il a d’autres ressources”.

Lyna Khoudri : l’actrice franco-algérienne à l’affiche de Houria

Houria est un film qui met en scène Lyna Khoudri, une actrice talentueuse qui incarne une danseuse à Alger aujourd’hui. Le long-métrage, qui est sorti au cinéma le 15 mars 2023, est aussi marquant que le premier film de Mounia Meddour, « Papicha ». Le personnage principal est Houria, une jeune femme qui travaille comme femme de ménage et qui est également une danseuse très douée. Elle participe à des paris clandestins pour économiser de l’argent afin d’acheter une voiture qui faciliterait la vie de sa mère. Cependant, sa vie bascule après une violente agression, et elle doit alors réapprendre à vivre et à danser.

Le film est porté par l’interprétation époustouflante de Lyna Khoudri, qui est déjà connue pour ses excellentes performances dans d’autres films tels que Gargarine, Nos frangins, Novembre et Les trois mousquetaires. Dans Houria, elle donne une fois de plus le meilleur d’elle-même.

Le film aborde également des thèmes importants tels que les défaillances de la police et de la justice, les inégalités entre les sexes et l’appel de l’exil pour chercher un avenir meilleur. La réalisatrice Mounia Meddour, qui est franco-algérienne, nous offre un deuxième long-métrage qui explore les mêmes dynamiques que son premier film, mais cette fois-ci dans l’Algérie d’aujourd’hui.