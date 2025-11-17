Lyna Khoudri, Benzema, Damien Rieu : la commémoration du 13-Novembre vire à la polémique en France

Le 13 novembre 2025, la France commémorait les dix ans des attentats qui ont frappé la capitale parisienne. Si la journée se voulait unie et recueillie, l’ambiance a été troublée par une polémique inattendue. Celle-ci concerne directement l’actrice algérienne Lyna Khoudri.

La présence de Lyna Khoudri à cette cérémonie d’hommage aux 132 victimes des évènements du 13 novembre 2015 de Paris prenait tout son sens : l’actrice avait en effet été acclamée pour son rôle de Sonia dans la fiction 13 Novembre, où elle prêtait ses traits à la femme ayant aidé les policiers à localiser Abdelhamid Abaaoud. Lors de cette journée, elle a lu un poème en mémoire des disparus.

Malgré une intervention simple et sobre, la participation de l’actrice algérienne a rapidement suscité la controverse en France. Quelques minutes après sa prise de parole, Damien Rieu, figure de l’extrême droite, s’en est violemment pris à elle sur le réseau social X.

Lyna Khoudri critiquée pour son soutien à la Palestine

Dans un post incendiaire sur X, Damien Rieu s’est attaqué violemment à Lyna Khoudri. Il a notamment écrit : « Pour honorer les victimes du 13 novembre, ils n’ont trouvé personne d’autre que Lyna Khoudri, compagne de @Benzema, qui a liké une publication justifiant la décapitation de Samuel Paty (et qui a perdu son procès contre moi quand je l’ai dénoncé)« .

Voici ce que tweetait Lyna Khoudri quelques heures après le 7 octobre.

Voici que Lyna Khoudri tweete après la cérémonie du 13 novembre.

Et personne ne dit rien ? pic.twitter.com/coo0SqkZhT — Damien Rieu (@DamienRieu) November 14, 2025

Ce message, immédiatement repris par sa communauté, a déclenché une vague de haine envers l’actrice, qui a été récompensée au César du meilleur espoir féminin en 2019, notamment pour son rôle dans Papicha. Un déferlement jugé excessif par beaucoup en plein jour de commémoration.

Ce n’est pas la première fois que Damien Rieu s’en prend à l’entourage de Karim Benzema. En 2020, il avait déjà insinué des liens entre le footballeur et des terroristes. Bien que le parquet de Lyon ait prononcé une amende de 10 000 euros pour diffamation en juin 2023, le tribunal a statué en faveur du polémiste, jugeant que le message pouvait « bénéficier de la bonne foi« .

Karim Benzema défend sa compagne Lyna Khoudri

Karim Benzema, l’attaquant de 37 ans et actuel joueur d’El Ittihad (Arabie Saoudite), marié à Lyna Khoudri depuis juillet 2025, a rapidement riposté sur X jeudi soir. Le Ballon d’Or 2022 a lancé une attaque directe à Damien Rieu, l’accusant de confondre « hommage et mise en scène » et le qualifiant de simple « figurant« .

Il y a ceux qui se recueillent, et ceux qui s’exposent..

Faut être sacrément vide pour confondre hommage et mise en scène Damien. T’es juste un figurant dans notre monde☝🏼 https://t.co/uamf49EK5Q — Karim Benzema (@Benzema) November 13, 2025

La riposte de Benzema a été suivie d’une nouvelle escalade de Damien Rieu, qui se définit comme « un lanceur d’alerte« . Après avoir ironisé sur le tweet de l’attaquant (« Quelqu’un a compris ce qu’il baragouine ?« ), il a de nouveau pris pour cible Lyna Khoudri. Il a dénoncé ses prises de position sur le conflit Hamas-Israël, citant spécifiquement le partage d’une illustration appelant à la libération de la Palestine.

