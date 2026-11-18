Bonne nouvelle pour les travailleurs internationaux ! Pour pallier la pénurie de main-d’œuvre et accélérer l’intégration des talents hors UE, le Luxembourg allège ses procédures administratives. Le Conseil de gouvernement a officiellement adopté un projet de texte visant à simplifier la reconnaissance des diplômes étrangers issus d’États tiers.

Le Luxembourg allège ses règles administratives pour les diplômés internationaux. Le 11 novembre dernier, le Conseil de gouvernement a adopté un projet de règlement grand-ducal clé, simplifiant nettement les critères d’équivalence des diplômes de l’enseignement supérieur délivrés par certains États tiers.

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Équivalence parfois compliquée à obtenir

Pour rappel, au Grand-Duché, le Conseil de gouvernement réunit chaque semaine l’ensemble des ministres. Cette instance est chargée d’examiner les textes inscrits à l’ordre du jour — tels que les projets de loi ou de règlement grand-ducal — avant qu’ils ne soient soumis au Grand-Duc.

Concrètement, cette réforme cible les diplômes délivrés par des pays tiers (hors Union européenne et États assimilés) qui ne sont liés par aucun accord européen de reconnaissance mutuelle. Sont ainsi concernés les États n’ayant ratifié ni la Convention de Paris (sur l’accès aux études universitaires), ni la Convention de Lisbonne (relative à la reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur).

Pour les candidats concernés, décrocher cette reconnaissance s’apparente souvent à un parcours du combattant, générant de nombreux freins dans leurs démarches professionnelles ou académiques.

Des critères linguistiques désormais allégés

Concrètement, qu’est-ce que cette réforme change pour les candidats ? Premier assouplissement majeur : « l’exigence quant au contrôle des connaissances linguistiques lors des examens menant au diplôme passe de deux langues à une seule langue obligatoire », précise le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, rapporte Lesfrontaliers.

Deuxième avancée majeure : l’intégration de l’anglais dans les critères d’évaluation. La langue de Shakespeare vient en effet « s’ajouter aux langues française, allemande et luxembourgeoise. Le passage d’une seule langue parmi ces quatre langues à l’examen de fin d’études devient donc suffisant », précise le ministère.

Dernier assouplissement majeur, et non des moindres : le critère d’ancienneté scolaire est revu à la baisse. Désormais, « la durée de la scolarité ayant mené au diplôme est ramenée de douze années à au moins dix années, sous condition que ce diplôme donne accès à l’enseignement supérieur dans le pays de délivrance ».

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