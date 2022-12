Lutte contre l’or frelaté : l’APOCE sort l’outil technologique

L’or, une richesse incontestée. Pour les Algériens, l’or est très apprécié dans la confection de bijoux, et pour ceux qui on en les moyen est un matériau très convoité. Mais les escrocs sont présents dans tous les secteurs d’activité, et beaucoup tentent de vendre de l’or non conforme aux normes.

De plus, M. Mustapha Zebdi le président de l’APOCE explique que la majorité de l’or vendu en Algérie est hors « normes » car il est fabriqué à l’étranger spécifiquement pour le marché algérien.

Il ajoute que les techniques utilisées actuellement pour contrôler l’or sont dépassées et les résultats sont faussés. C’est dans ce cadre que les autorités ont agi afin de pallier à ce fléau. En effet, l’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) a révélé que des moyens « technologiques et modernes » seront utilisés afin de faire des contrôles.

Les bijouteries contrôlées à travers le territoire national

Selon le communiqué diffusé par l’APOCE, les moyens précédemment annoncés seront utilisés pour de détecter l’or non conforme aux normes de qualité.

Des agents de cette même association feront le tour des bijouteries à travers le territoire national afin de faire les contrôles nécessaires dés la semaine à venir. Ces même agents ont deja préparer une procédure bein ficelée. Ils achèteront de l’or anonymement puis en l’analysant. Pour se faire l’APOCE à acquis un laboratoire équipé à cet effet dans la capitale du pays.

De plus, celui-ci sera mis à disposition des citoyens qui veulent analyser la qualité des bijoux qu’ils ont déjà achetés. Il faudra se présenter muni d’une facture et prendre rendez vous.