Lutte contre les sans papiers : Zemmour dévoile son « gros projet »

Eric Zemmour, candidat d’extrême droite du parti Reconquête, pour l’échéance présidentielle 2022 en France, prévue dans moins de 20 jours, se distingue par son coté « raciste » assumé, Eric Zemmour journaliste politique et écrivain de par son métier, n’a jamais caché ses positions.

Après un meeting à Metz, ce vendredi 18 mars 2022, coïncidant avec le 60ème anniversaire des Accords d’Evian, lors duquel le candidat à la Présidentielle Française 2022, prévu durant le mois d’avril de l’année en cours, n’a pas manqué l’occasion de parler d’immigration encore, un sujet qui a toujours été au cœur de ses débats et de son programme en tant que candidat à la présidentielle française 2022.

Eric Zemmour et son projet du ministère de la « Remigration »

Cette fois-ci c’est lors d’une sortie médiatique dans le cadre de sa campagne que le candidat de reconquête était l’invité de 19 :45, sur la chaine française M6, ce lundi 21 mars 2022. Encore une fois Eric Zemmour a évoqué encore une fois le sujet de l’identité, en étalant à nouveau des mesures qui selon lui aideraient à lutter contre l’immigration. Une de ses mesures, serait la création d’un ministère de la « remigration », dans ce sens le candidat a dit : « Je veux un ministère de la « remigration » et de l’expulsion des étrangers dont on ne veut plus », a déclaré le candidat de Reconquête citant à ce titre, les « fichés S », « les délinquants », « les criminels » et « les clandestins ».

Selon Eric Zemmour ce ministère « aura des moyens, il aura des charters, on fera des vols collectifs », avant de développer en que s’il venait à être élu, le candidat se rendrait dans les pays du Maghreb, afin d’organiser cela avec les pays concernés, en disant qu’il irait : « dans le Maghreb pour voir avec les dirigeants de l’Algérie, du Maroc, et de Tunisie comment on peut organiser cela ».

« Amendes élevés » pour le port du voile dans l’espace public

Le candidat de Reconquête, est aussi revenu sur la question du port voile qu’il souhaite interdire dans les espaces publics, en étant interrogé sur ce sujet Eric Zemmour commence par dire : « Toutes mes mesures sur l’immigration seront dans un référendum qui sera proposé aux Français ». Il enchaine en affirmant que s’il est élu président, ce dernier propose d’infliger « des amendes élevés » aux femmes qui ne respecteraient pas cette interdiction. «Le problème c’est qu’elles ne pourront pas aller non plus dans les services publics, aller dans les postes […] ce que je veux c’est que ces femmes-là se disent « il faut l’enlever » ».