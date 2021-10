Lutte contre les sans papiers : l’Allemagne entre en jeu

Face au flux migratoire incontrôlable, l’Europe tente de mettre en place des mesures pour lutter contre ce phénomène croissant mais en vain, raison pour laquelle plusieurs pays du continent ont décidé de passer à la vitesse supérieure.

La prochaine mesure était un peu plus drastique que celle d’avant. En effet, douze pays européens à savoir l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, la République Tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne et la Slovaquie ont envisagé la construction de murs et barrières anti-migrants pour contrer le flux migratoire au sud de l’Europe notamment venant du pays des Maghreb. Récemment les chiffres ont connu une réelle explosion : 1200 harraga algériens arrivés en seulement 72h.

Une demande officielle a donc été adressée à la Commission européenne le 8 octobre pour financer ce projet qui ne sera pas concrétisé puisque la Présidente de la commission Ursula Von Der Leyen a refusé leur demande. Cette dernière a réitéré sa position « j’ai été très claire sur le fait qu’il y a une position commune de longue date de la commission et du parlement européen sur le fait qu’il n’y aura pas de financement de barbelés et de murs ».

L’Allemagne rejoint la vague

Le ministre de l’intérieur allemand, Horst Seehofer, a jugé ce projet de « légitime » puisque l’Europe tente de protéger ses frontières pour empêcher les migrants clandestins. Prenant l’exemple de la Pologne qui a également demandé 350 millions d’euros pour construire ces barrières anti-migrants, elle renforcera la surveillance sur ses frontières avec 800 policiers déployés.

Ces pays ne s’arrêteront pas sur le refus de la Commission européenne notamment face à la croissance du fléau de

l’émigration clandestine. Les propos du ministre allemand pourront provoquer un réel « plot twist » étant donné que la parole de l’Allemagne a un poids considérable à l’Union européenne. Sa position inciterait d’autres pays membres à rejoindre la vague et exercer une pression sur la Commission pour financer ce projet.

Renforcement de la surveillance aux frontières, camps fermés ou murs anti-migrants, quelle sera la prochaine mesure pour contrer le flux migratoire ?