Lutte contre les incendies: l’Algérie réceptionnera 6 avions bombardiers d’eau en janvier

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, a réaffirmé l’engagement continu dans la lutte contre les incendies. Une annonce majeure a été faite lors de son discours devant l’APN, concernant l’acquisition de six avions bombardiers d’eau dès janvier 2024.

En effet, Merad a rendu hommage aux acteurs engagés dans la lutte contre les incendies, soulignant le rôle crucial des pilotes, et il a souligné la nécessité de mobiliser d’importants moyens, annonçant la réception de six avions bombardiers d’eau en janvier. En outre, six autres appareils seront loués pour renforcer les capacités d’intervention. Ces avions, originaires d’Amérique du Sud, seront déployés dans différentes régions du pays, prêts à agir rapidement.

De plus, le ministre de l’Intérieur a mis en avant les efforts déployés pour optimiser les opérations anti-incendie. Donc, des pistes d’atterrissage dédiées et des bassins d’eau spécialement conçus ont été créés pour garantir l’approvisionnement en eau nécessaire. Ces initiatives visent à limiter les dégâts, rappelant les leçons tirées des incendies de 2021. Ces avancées soulignent l’importance des préparatifs complets pour une réponse rapide et efficace aux feux de forêt.

Déploiement des bombardiers d’eau sur plusieurs wilayas

En outre, Merad a assuré que le déploiement des avions bombardiers d’eau dans diverses régions, y compris Annaba, Béjaïa, le centre et l’ouest du pays. Des mesures sont prises pour assurer une présence continue, avec au moins un avion à Chlef. Cette stratégie vise à garantir une intervention rapide et coordonnée sur l’ensemble du territoire, minimisant ainsi les risques liés aux incendies de forêt.

De plus, il a souligné l’importance du nettoyage des forêts, appelant à retrouver les pratiques prévalant avant la décennie noire, et a expliqué que la stabilité actuelle du pays permet de rétablir cette habitude essentielle pour la prévention des incendies. Ce rappel souligne que le nettoyage des forêts joue un rôle crucial dans la réduction des risques, qu’ils soient d’ordre matériel ou humain. Un engagement envers cette pratique renforce la résilience face aux incendies.

Pour conclure, l’Algérie intensifie ses efforts pour lutter contre les incendies de forêt, avec l’ajout prochain de six avions bombardiers d’eau. Les actions entreprises, allant des préparatifs aériens à la promotion du nettoyage forestier, démontrent un engagement fort envers la prévention et la gestion efficace des incendies. Ces initiatives positionnent le pays sur la voie d’une réponse plus robuste et coordonnée face aux défis persistants liés aux feux de forêt.