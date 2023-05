Lutte contre les incendies en Algérie : appel d’offre pour l’acquisition de 6 bombardiers d’eau

Le phénomène d’incendies sauvages est devenu fréquent à l’arrivée de la saison chaude en Algérie. Les feux de forêts et des récoltes ont fait de véritables ravages l’an dernier, à tel point que les pouvoirs publics redoutent la saison estivale à venir. Ainsi, plusieurs mesures préventives ont été mises en place pour éviter que le scénario ne se répète en 2023.

À LIRE AUSSI : Incendies des récoltes en Algérie : la DGPC lance une campagne de sensibilisation dans le sud

À cet effet, la Direction Générale des Forets (DGF) a lancé un appel à offre pour l’acquisition de plusieurs avions bombardiers à eau capables de maîtriser les incendies.

Gestion des incendies : l’Algérie veut renforcer sa flotte aérienne spécialisée dans l’extinction des feux

Formations pratiques sur l’extinction des feux, création de comités spécialisés dans la gestion des incendies, l’Algérie a mis un point d’honneur à s’armer contre le phénomène cette année. Outre ces mesures, c’est le renforcement de la flotte aérienne anti-incendies qui marque le plus grand pas en avant du pays vers une stratégie de prévention efficace.

Le président Abdelmadjid Tebboune avait ordonné l’acquisition de nouveaux avions spécialisés dans l’extinction des feux, lors du dernier Conseil des ministres qui s’est tenu dimanche dernier. Voici à présent que la DGF, en charge du dossier, s’exécute et met en marche le projet.

À LIRE AUSSI : Incendies Algérie : vol d’essai du bombardier d’eau Beriev Be-200 russo-algérien ( Photos )

Rachid Benabdellah, chef du bureau de prévention et de lutte contre les incendies à la DGF, a annoncé le lancement d’un appel à l’offre pour l’acquisition de 6 bombardiers à eau de taille moyenne, pour renforcer la flotte d’avions et d’hélicoptères de l’Algérie.

D’une capacité de 6 000 L, les avions sont attendus avant le 1er juin par les autorités, date qui coïncide avec le début de la campagne de prévention et de lutte contre les incendies.

Lutte contre les incendies : la DGF met les bouchées doubles

Dans la même optique préventive, la DGF a inauguré ce mardi le Comité National de Protection des Forêts (CNPF). Le projet est le fruit d’une collaboration entre le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et celui de l’Intérieur et des Collectivités Locales. Le comité, composé de 13 membres, aura ainsi pour mission la coordination des différents organes du secteur pour la résolution des problématiques au niveau national.

À LIRE AUSSI : BOMBARDIERS D’EAU ALGÉRIENS : les Russes publient les 1res images du second avion

Au côté de ça, la DGF a également entrepris le creusement de tranchées coupe-feu dans les zones sensibles, ainsi que la restauration et l’ouverture des sentiers forestiers pour faciliter l’accès en cas d’urgence.

Coté effectifs et matériels, la DGF a mobilisé 80 véhicules tout terrain d’une capacité de 800 à 1000 L, qui viennent s’ajouter aux 244 déjà disponibles sur place. En ajout à ça, 544 équipes mobiles comptant quelque 2350 professionnels formés à la maîtrise des incendies œuvrent à travers tout le pays.