Lutte contre les feux de forêt : l’Etat mobilise 12 avions bombardiers

La saison des chaleurs approche, s’étirant de juin à octobre chaque année, et avec elle, le risque croissant d’incendies de forêt. Pour éviter les tragédies des années précédentes, les autorités ont pris des mesures drastiques.

En effet, en 2024, face à la menace persistante et meurtrière des feux de forêt, plusieurs actions ont été entreprises. Parmi celles-ci, un renforcement significatif de la flotte aérienne est à noter. En particulier, Tassili Airlines, filiale du groupe Sonatrach, a mobilisé 12 avions bombardiers polyvalents.

Lors d’une réunion avec Djamel Touahria, directeur général des forêts, Ahmed Boubekri, chef de base de la compagnie à Mostaganem, a fait le point sur les avancées. Il a expliqué que, conformément aux directives présidentielles, Tassili Airlines a acquis 6 avions Air Tractor AT 802 d’une capacité de 3000 litres, dont trois ont déjà été livrés, deux autres récemment, et un prévu pour septembre. De plus, sept avions du même type seront loués pour cette saison. En complément de ces avions équipés de caméras pour la surveillance et l’intervention rapide, deux hélicoptères seront également déployés pour un soutien logistique.

Réduire les incendies grâce aux bases aériennes

Quant au projet de la base aérienne à l’aérodrome de Sayada, Boubekri a annoncé que les travaux sont avancés à plus de 57% et devraient être terminés d’ici la fin du mois de mai. Cette base opérationnelle sera opérationnelle dès le 15 juin, avec des phases ultérieures comprenant la création d’une école de pilotage et le développement d’autres activités.

Djamel Touahria a souligné que l’objectif principal de cette implication aérienne est de réduire les incendies et leur propagation, en particulier dans les zones difficiles d’accès. Des innovations telles que les caméras à 360 degrés sont également mises en œuvre pour une surveillance avancée. Cette année, une décision proactive a avancé le début de la campagne nationale de lutte contre les incendies, débutant le 1er mai au lieu du 1er juin.

Le ministre de l’Intérieur, Brahim Merad, a dévoilé des travaux en cours pour établir des pistes d’atterrissage dans dix wilayas différentes, essentielles pour les opérations des avions bombardiers. Des exercices sont également en cours dans plusieurs régions pour préparer les pilotes à toute éventualité, comme en témoignent les vidéos récemment publiées sur les réseaux sociaux.