Lutte contre le trafic de psychotropes : les autorités saisit plus de 1,7 million de comprimés

L’Armée nationale populaire (ANP) a réalisé une importante opération de saisie de psychotropes dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants en Algérie. Lors d’une patrouille effectuée mardi dernier dans la région nord-est d’In Amenas, relevant de la quatrième région militaire, une unité de l’ANP a intercepté un véhicule utilitaire transportant 1 746 000 comprimés de type Prégabaline 300 mg.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, cette saisie s’inscrit dans les efforts continus déployés pour contrer la prolifération des substances illicites dans le pays. Cette opération démontre la vigilance et la détermination des forces armées à sécuriser le territoire national et à empêcher l’acheminement de drogues et de psychotropes, dont l’impact sur la société est dévastateur.

Un fléau aux conséquences dramatiques

Le trafic de psychotropes représente une menace majeure pour la santé publique et la sécurité nationale. La Prégabaline, bien qu’utilisée dans un cadre médical pour traiter certaines pathologies neurologiques, est de plus en plus détournée à des fins récréatives, entraînant des effets secondaires graves tels que l’addiction, des troubles cognitifs et psychiatriques, ainsi que des risques accrus de comportements violents.

La prolifération de ces substances favorise également l’essor de réseaux criminels qui exploitent la jeunesse et fragilisent la cohésion sociale. L’Algérie, en raison de sa position géographique stratégique, est souvent ciblée par des trafiquants cherchant à écouler ces substances sur son marché ou à les acheminer vers d’autres pays.

Indice de criminalité Numbeo – Algérie 2025 : Alger dans le top 5 des villes les plus sûres en Afrique

Dans le classement des villes africaines de Numbeo, Alger se positionne au 5ᵉ rang des villes les moins touchées par la criminalité, selon un ordre croissant (du plus sûr au moins sûr). Voici le TOP 5 africain de l’indice de criminalité :

Alexandrie, Égypte (45,41) : la ville la plus sûre d’Afrique, avec un indice de criminalité très bas ;

: la ville la plus sûre d’Afrique, avec un indice de criminalité très bas ; Tunis, Tunisie (48,49) : un indice de criminalité modéré, mais en légère augmentation ces dernières années ;

: un indice de criminalité modéré, mais en légère augmentation ces dernières années ; Addis-Abeba, Éthiopie (50,08) : une situation stable, malgré des défis socio-économiques ;

: une situation stable, malgré des défis socio-économiques ; Le Caire, Égypte (50,55) : une criminalité modérée, similaire à Alger, mais avec un indice légèrement inférieur ;

: une criminalité modérée, similaire à Alger, mais avec un indice légèrement inférieur ; Alger, Algérie (51,28) : une criminalité relativement modérée, mais en hausse depuis quelques années.

Ces chiffres montrent qu’Alger, malgré des défis persistants en matière de sécurité, présente un indice de criminalité moins élevé que des villes comme Casablanca (55,59), Nairobi (59,70) ou Harare (61,45).

Ce classement met en évidence les efforts déployés pour lutter contre la criminalité et garantir un cadre de vie sécurisé aux citoyens. Cependant, la montée du trafic de psychotropes et son impact sur la criminalité locale restent une préoccupation majeure pour les autorités, qui poursuivent leur engagement pour endiguer ce phénomène.