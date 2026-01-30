Lutte contre le narcotrafic : Le MDN déjoue une tentative d’introduction massive de drogue

L’Armée Nationale Populaire a porté un coup sévère aux réseaux de narcotrafic opérant aux frontières sud-ouest du pays. Une opération de grande envergure, menée dans la zone de Ghanama, a permis la neutralisation d’un groupe criminel et la saisie d’une quantité massive de drogue.

Dans le cadre de la lutte antitrafic au sein de la 3ème Région Militaire, les détachements de l’Armée Nationale Populaire ont réalisé une avancée majeure en récupérant 447 kg de kif traité. Cette saisie, localisée dans la zone de Ghanama à Béchar, s’inscrit dans la continuité directe d’une opération qualitative entamée mercredi dernier. Selon le Ministère de la Défense Nationale, cette intervention confirme la persistance des groupes criminels à vouloir introduire des substances toxiques sur le territoire national, malgré la surveillance accrue des frontières.

L’APN neutralise un réseau transfrontalier

L’opération a pris une tournure décisive mercredi soir lors d’un affrontement entre les forces de sécurité et les trafiquants. Les détachements conjoints de l’ANP, des Garde-frontières et des Douanes ont intercepté un groupe qui tentait de tirer profit des conditions météorologiques difficiles pour s’infiltrer. Cette confrontation a conduit à l’élimination de trois trafiquants de nationalité marocaine, identifiés comme Adda Abdallah, Azza Mohamed et Serfaga Kandoussi, tandis qu’un quatrième complice, Azza Mimoun, a été appréhendé par les forces de sécurité.

Au-delà de l’important stock de drogue récupéré, les forces de l’ordre ont également mis la main sur un arsenal logistique significatif. En plus des 74 kg de kif initialement saisis sur les trafiquants neutralisés, les militaires ont récupéré un fusil de chasse, une paire de jumelles de terrain ainsi que plusieurs téléphones portables et divers objets personnels. Ce bilan matériel témoigne de l’organisation de ces réseaux et souligne la vigilance constante des unités de l’armée pour préserver la sécurité et la stabilité du pays face aux menaces extérieures.

🟢 À LIRE AUSSI : Coup de filet spectaculaire : un dangereux réseau criminel mis hors d’état de nuire

Criminalité en Algérie : Les chiffres chocs du bilan national

Selon le bilan annuel consolidé du MDN pour 2025, les forces de sécurité ont mené une lutte sans précédent contre l’introduction de stupéfiants. Les chiffres officiels font état de l’arrestation de 2 354 narcotrafiquants sur l’ensemble du territoire. En termes de saisies, les volumes interceptés sont vertigineux : plus de 35 tonnes de kif traité et 934 kilogrammes de cocaïne ont été retirés du marché noir.

La menace s’étend également aux drogues de synthèse, avec une saisie record de 40 millions de comprimés psychotropes en une seule année. Pour ce début d’année 2026, la tendance se confirme : rien qu’entre le 14 et le 20 janvier, 282 909 comprimés supplémentaires ont été interceptés, montrant que la pression sur la santé publique reste une préoccupation majeure des autorités.

La criminalité économique dans le Grand Sud atteint des proportions industrielles selon les rapports de la Gendarmerie Nationale. Au cours de l’année écoulée, pas moins de 18 744 contrebandiers et orpailleurs illicites ont été appréhendés. Pour paralyser leurs activités, les forces de l’ANP ont saisi un arsenal logistique massif comprenant 7 633 marteaux-piqueurs, 12 591 groupes électrogènes et 1 747 véhicules de tous types.

Le flux de produits de première nécessité détournés est tout aussi impressionnant. Selon la Direction Générale des Douanes, les saisies de carburant ont atteint 2 637 419 litres en 2025. Concernant les produits alimentaires destinés à la spéculation transfrontalière, le bilan affiche 1 298 tonnes de denrées récupérées. Ces interventions visent directement à protéger le Trésor Public et à garantir la disponibilité des produits subventionnés pour le citoyen algérien.

Sécurité publique et nouveaux défis numériques

Sur le plan de la sécurité intérieure, les chiffres de la Police Judiciaire révèlent une vigilance accrue face aux menaces émergentes. Selon le dernier rapport de la DGSN, plus de 24 071 immigrants clandestins de diverses nationalités ont été interpellés en 2025 dans le cadre de la lutte contre les réseaux de passeurs. En mer, les Garde-côtes ont multiplié les interventions, démantelant des dizaines de filières organisées.

Le front numérique n’est pas en reste. Selon les experts du Ministère de la Poste et des Télécommunications, l’Algérie a dû faire face à une hausse des cyberattaques, avec un pic estimé à 13 millions de tentatives d’intrusions bloquées en 2025. Ces chiffres soulignent que la criminalité en 2026 n’est plus seulement physique, mais qu’elle exige une mobilisation technologique constante pour sécuriser les données des citoyens et les flux financiers du pays.