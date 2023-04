Lutte contre le gaspillage d’eau : un jeune algérien conçoit l’application Eau-to-gestion

Préserver les réserves d’eau de l’Algérie, tel est le projet ambitieux d’un jeune étudiant en architecture algérien. Du haut de son jeune âge, Iyed Agab, futur architecte soucieux de l’environnement, ambitionne d’optimiser le secteur de l’eau dans son pays natal, l’Algérie.

À la tête du projet « eau to gestion », il guide, pas à pas, la jeunesse (mais aussi les plus grands !) vers une meilleure compréhension des gestes simples pour économiser l’eau. Son projet, au-delà d’être innovant, a un impact environnemental majeur : la préservation d’une ressource qui se veut rare.

Iyed Agab , étudiant algérien en France, crée une application de gestion des ressources en eau

Né et élevé à Annaba jusqu’à ses 10 ans, Iyed en garde un souvenir tendre qu’il essaye de raviver à travers son projet de fin d’études. Le jeune étudiant de l’École d’architecture de Toulouse choisit ainsi de concentrer ses efforts sur la ressource hydrique du pays.

Il développe ainsi une application qui regroupe un grand nombre de zones humides du pays. En un seul clic, il est possible de visualiser les étendues d’eau de sa région, s’informer sur leurs spécificités, leur faune, leur flore…. En images, eau-to-gestion arrive à donner vie à la ressource en eau locale de l’Algérie, et permet aux intéressés d’avoir une vision claire sur la nature de celle-ci.

Conseils, astuces, répertoires… Une application complète sur tous les points

Au-delà de proposer un listing des points d’eau, l’application eau-to-gestion donne tout un tas d’astuces ainsi que des conseils pour réussir à annihiler le gaspillage au quotidien. Des infos complémentaires peuvent y être trouvées aussi (ex : l’eau virtuelle). Une véritable passerelle interactive pour en apprendre plus sur la ressource en eau et les façons de la préserver et de l’optimiser efficacement.

