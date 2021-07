Lutte contre le Covid-19 : les 4 propositions du parti de Makri

Le mouvement de la société pour la paix (MSP) a appelé, ce samedi 24 juillet 2021, le gouvernement et l’ensemble des autorités à assumer leurs responsabilités afin de maitriser la situation épidémiologique après la hausse des contaminations.

Dans un communiqué rendu public, le parti de Abderrazak Makri a d’emblée indiqué que « la situation épidémiologique en Algérie se complique de jour en jour ; les chiffres des contaminations et des décès augmentent, les quantités d’oxygènes s’épuisent et les capacités des hôpitaux diminuent ».

Face à cette situation, le MSP a formulé une proposition énumérée en quatre principaux points dans lesquels il a lancé un appel au gouvernement, aux citoyens, aux organisations de la société civile ainsi qu’aux médias.

Nous appelons le gouvernement et les autorités officielles à assumer leur responsabilité pour faire face à la situation et apporter les solutions nécessaires pour sauver des vies, soigner les cas et réduire les contaminations », note le parti comme première proposition.

Cela devra intervenir, selon la même source, à travers la logistique, l’organisation, les soins, la généralisation de la vaccination, les mesures préventives, sociales et économiques, ainsi que la facilitation des démarches au profit des associations et des particuliers qui souhaitent apporter leur aide ».

« Prendre au sérieux l’épidémie et les mesures de prévention »

Comme seconde proposition, le MSP lance un appel aux citoyens « de prendre au sérieux les mesures préventives, car elles sont l’unique moyen de préserver les vies ainsi qu’à se faire vacciner sans hésitation et à la solidarité familiale et sociale face à l’épidémie et ses effets socio-économiques ».

Dans son appel, le parti de Makri exhorte les « organisations de la société civile, les commerçants et les bienfaiteurs à travers le pays, notamment dans les wilayas touchées, ainsi que les Algériens de la diaspora, à se mobiliser énergiquement pour contribuer à assurer les besoins en oxygène, en divers moyens de dépistage et en traitement gratuit dans la mesure du possible ».

Concernant son quatrième point, le MSP estime que les médias, le secteur éducatif et les mosquées doivent sensibiliser quant aux dangers de l’épidémie et aux conséquences de la prendre à la légère, tour en exhortant les citoyens à respecter les mesures de prévention et sensibiliser sur l’importance de la vaccination ».