Lutte contre le cancer : les malades non-assurés désormais pris en charge à 100%

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche l’inauguration de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, créée par décret présidentiel.

La composition de cette commission, telle que désignée par le décret présidentiel, inclut des professeurs parmi les plus éminents, à l’image d’Adda Bounedjar.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence du Directeur du Cabinet de la Présidence de la République, ainsi que des ministres de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, du Travail et de l’Emploi, et de la Sécurité Sociale. Le président de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire étaient également présents, soulignant ainsi l’importance accordée à cette initiative.

Ce dimanche, le Président de la République a mis en place la nouvelle Commission chargée de la prévention et de la lutte contre le cancer. Ce dernier sera assisté par les professeurs Wahiba Wahioun, Fatiha Kachi, Mohamed Oukal, Khadidja Boudaoud, et Nabil Yafour.

Outre l’engagement à prendre en charge les patients atteints de cancer bénéficiant de la sécurité sociale, le Président a ordonné au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale de prendre immédiatement en charge intégralement les patients atteints de cancer non couverts par la sécurité sociale, simplifiant ainsi le processus administratif pour les patients dans le besoin.

Dans le but de soulager les familles des patients, le Président a également donné des instructions pour que les patients soient pris en charge dès leur arrivée à l’hôpital, avec la mise en place de toutes les mesures thérapeutiques nécessaires et la fourniture des équipements médicaux essentiels, dans le but de réduire les formalités bureaucratiques.

Cette initiative marque un engagement fort du gouvernement envers la santé publique et la lutte contre le cancer en Algérie, avec des mesures concrètes pour garantir un accès rapide et efficace aux soins pour tous les patients, indépendamment de leur situation sociale.