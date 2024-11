Lutte contre le cancer du sein : une session spéciale porteuse d’espoir et d’innovation

Le cancer du sein, première cause de décès par cancer chez les femmes, représente un enjeu majeur de santé publique à travers le monde. Sensibiliser, diagnostiquer tôt et offrir des traitements efficaces, avec l’appui d’acteurs clés comme Roche, restent des priorités absolues pour réduire son impact.

Une session spéciale s’est tenue récemment pour aborder cette thématique avec des experts de différents horizons, mettant en avant des initiatives inspirantes et des solutions innovantes. Cet événement, marqué par des témoignages émouvants et des avancées significatives, ouvre la voie à une lutte plus coordonnée et prometteuse contre le cancer du sein.

Cancer du sein : Roche porte un message d’espoir

En effet, une session spéciale consacrée au cancer du sein a démarré sous le signe de l’espoir, avec pour objectif de briser les tabous autour de cette maladie grâce à des échanges constructifs. Le Dr Mohamed Swilam, Directeur Général de Roche Pharma Égypte, a ouvert l’événement en insistant sur la nécessité de transformer le cancer du sein en une opportunité de guérison, plutôt que de le percevoir comme une fatalité.

Progrès médicaux face à un défi majeur

Le cancer du sein demeure un défi médical considérable. Cependant, les avancées réalisées au fil des ans témoignent d’une évolution positive. Il y a encore cinq ans, 70 % des patientes recevaient un diagnostic à un stade avancé.

Aujourd’hui, les efforts pour rendre le dépistage précoce plus accessible ont permis de réduire ces chiffres alarmants. Dr Swilam a déclaré avec conviction : « L’objectif est d’améliorer l’état de santé de notre pays », mettant en lumière l’importance de poursuivre ces initiatives pour améliorer les taux de survie.

D’ailleurs, Dr Maturin Tchoumi, responsable de Roche Pharma pour l’Afrique, a partagé des exemples de succès obtenus grâce au dépistage précoce, tout en rappelant une réalité poignante : le cancer du sein est à l’origine de 80 000 orphelins en Afrique chaque année. Il a souligné le rôle crucial de la collaboration entre secteurs public et privé pour inverser cette tendance et encourager les initiatives novatrices.

Soutien international et vulgarisation médicale

L’ambassadeur de Suisse en Égypte, Son Excellence Andreas Baum, a insisté sur la valeur de la coopération internationale dans cette lutte. De son côté, le Dr Emad Shash, directeur général du Centre Complet pour le Cancer du Sein, a présenté des efforts visant à simplifier les termes médicaux pour les rendre compréhensibles à un plus large public.

Des vidéos éducatives et des services de soutien psychologique ont permis une amélioration de 74 % dans la compréhension et la gestion de la maladie par les patientes.

Témoignages poignants et stratégies de sensibilisation

Des femmes ayant vaincu le cancer du sein ont apporté des témoignages poignants, mettant en lumière les progrès réalisés dans les soins. De plus, les discussions ont également porté sur la nécessité d’étendre le dépistage aux zones rurales, où des barrières culturelles freinent parfois les initiatives de santé publique. L’utilisation des réseaux sociaux a été identifiée comme un levier clé pour sensibiliser davantage de femmes à l’importance du dépistage précoce.

Ainsi, cette session spéciale a mis en lumière les défis encore à surmonter, mais aussi les progrès significatifs réalisés dans la lutte contre le cancer du sein. Grâce à une collaboration accrue, des approches innovantes et un engagement collectif, un avenir où cette maladie est détectée précocement et traitée avec succès semble à portée de main. Une avancée porteuse d’espoir pour toutes les femmes.