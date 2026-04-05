Lutte contre le cancer : début d’une nouvelle activité chirurgicale très attendue au CHU de Constantine

Les blocs opératoires du centre anti-cancer de Constantine tournent depuis le début de la semaine. Pour la première fois, des chirurgiens y pratiquent des ablations de tumeurs malignes. L’établissement, situé au sein du CHU Hakim Ben Badis, concrétise ainsi une montée en puissance attendue par les équipes médicales et les patients.

La direction de la santé de la wilaya confirme le bon déroulement des interventions, dans des conditions organisationnelles maîtrisées, sous supervision directe des services sanitaires locaux. Avec l’ambition de faire de ce centre un pôle régional au service de Constantine et des wilayas voisines.

Centre anti-cancer Constantine : un équipement moderne et des personnels dédiés pour la chirurgie oncologique

L’administration hospitalière a déployé l’ensemble des moyens matériels et humains disponibles. Les équipes disposent désormais d’appareils médicaux récents, conformes aux standards internationaux. Des chirurgiens spécialisés en oncologie mènent les opérations, épaulés par du personnel paramédical formé à la prise en charge des cas complexes.

🟢 À LIRE AUSSI : Pôle médical de pointe pour Alger : la mise en service de l’hôpital algéro-qatari-allemand se précise

Les patients bénéficient de soins gratuits dans un environnement sécurisé. Ce dispositif répond à un besoin précis, éviter aux malades de longs déplacements ou des attentes prolongées, autrefois inévitables pour ce type d’intervention.

Un allègement de la pression sur les autres services hospitaliers

L’activation de la chirurgie au sein du centre anti-cancer produit un premier effet mesurable. Elle réduit la charge qui pesait jusqu’ici sur les autres services de l’hôpital. La demande pour les opérations liées aux tumeurs trouve désormais une réponse dédiée, ce qui fluidifie l’ensemble du parcours de soins.

🟢 À LIRE AUSSI : Pénurie de médicaments : l’État durcit le ton et fixe un délai aux laboratoires algériens

Les retours des médecins et des patients sont positifs. Pour les praticiens, disposer d’un outil spécialisé améliore les conditions de travail. Pour les malades, l’accès à une intervention rapide et proche du domicile change concrètement le quotidien.

Un gain médical direct : meilleure prise en charge et espoir de guérison renforcé

La possibilité d’opérer sur place, sans transfert ni report, améliore les perspectives thérapeutiques. Les équipes médicales peuvent intervenir plus tôt, dans de meilleures conditions techniques. Ce raccourcissement des délais joue un rôle direct dans l’évolution des chances de guérison.

🟢 À LIRE AUSSI : DZ Young Leaders : que prévoit exactement ce dispositif lancé par le ministère de la Jeunesse ?

Le centre devient ainsi un maillon opérationnel du système de santé à Constantine. Les autorités sanitaires misent sur cette structure pour élever les indicateurs de santé publique dans la capitale de l’Est algérien.