Lutte contre la triche : l’Algérie introduit les détecteurs de métaux pour les examens officiels

Dans le cadre de la préparation aux examens nationaux du BEM et du baccalauréat prévus en juin 2025, les directions de l’éducation à travers les wilayas vont organiser des sessions de formation pour les agents de sécurité et de prévention mobilisés durant ces épreuves. Objectif : renforcer la lutte contre la triche, notamment via les téléphones portables, et assurer un encadrement rigoureux des centres d’examen.

Lutte contre la triche : des formations pour les agents de sécurité avant les examens de juin 2025

Ces formations, qui s’étaleront sur un à un jour et demi, viseront principalement à initier les agents à l’usage correct des détecteurs de métaux. Ces équipements, acquis grâce à un investissement important de l’État, n’ont pas toujours été utilisés dans le passé, bien qu’ils aient été distribués à plusieurs centres. Aujourd’hui, leur exploitation devient une priorité afin de prévenir l’introduction d’objets interdits dans les salles.

Cette initiative viserait aussi à améliorer la coordination entre les différents intervenants le jour des épreuves : enseignants, surveillants, administrateurs et agents de sécurité. Une répartition claire des tâches et des responsabilités sera mise en place pour garantir une surveillance efficace et limiter les perturbations qui pourraient compromettre le bon déroulement des examens.

Les agents de sécurité formés à l’usage des détecteurs de métaux

Les formations seront supervisées par les directeurs de l’éducation, en collaboration avec les antennes régionales de l’Office National des Examens et Concours (ONEC) ainsi que les services de sécurité spécialisés. Ces derniers ont également décidé de former leurs propres agents à l’utilisation des nouvelles technologies pour éviter toute mauvaise manipulation ou détérioration des dispositifs.

La mesure intervient dans un contexte où les tentatives de fraude technologique se sont multipliées, avec des cas de sujets photographiés et diffusés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, dès leur distribution en salle. Une telle situation menace non seulement la crédibilité du système éducatif, mais aussi l’égalité des chances entre les candidats.

Pour rappel, depuis 2020, toute personne impliquée dans un acte de triche – candidat ou encadrant – encourt des poursuites judiciaires conformément à l’article 9 de la loi n°06/20 du 28 avril 2020, relative à la fraude dans les examens et concours.

Les élèves de terminale passeront le baccalauréat du 15 au 19 juin, tandis que les épreuves du BEM se tiendront du 1er au 3 juin. Des examens blancs auront lieu du 18 au 22 mai, et les évaluations de fin du cycle primaire sont prévues du 11 au 13 mai.

La mise en place de ces mesures marque une étape importante dans la sécurisation des examens et la promotion de la transparence dans l’évaluation scolaire.