Lutte contre la spéculation : vers le maintien des marchés de proximité à long terme

Le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, s’est exprimé aujourd’hui, le lundi 27 mars sur un plateau de la Chaine 1 de la radio nationale, quant à la possibilité que les marchés de proximité se poursuivent tout au long de l’année.

Le ministre du Commerce a indiqué que l’Algérie dispose de nombreux marchés privés et publics. Il existe également un programme d’ouverture de 550 marchés commerciaux, dont plus de 400 ont été ouverts à ce jour dans de nombreuses municipalités.

Il a ajouté, dans le même contexte, « Si nous constatons que les marchés de proximité vont casser les prix, et lutter efficacement contre la spéculation, pourquoi pas les maintenir tout au long de l’année ».

Dans le même contexte, a-t-il poursuivi, « Nous avons ajouté 551 marchés, dont 475 ont ouvert au niveau de chaque quartier. Ces marchés permettent de rapprocher le produit du citoyen dans lequel se trouve la vente promotionnelle.

« Les marchés de proximité ou de quartier sont des marchés saisonniers pour briser le monopole et contrôler les prix. Nous avons besoin de marchés modernes pour absorber la masse du commerce illégal sur les marchés. Et si les circonstances nécessitent de briser le monopole et de baisser les prix, cela se poursuivra tout au long de l’année. »

Le ministre du Commerce a également révélé qu’il y a une demande croissante pour certaines matières premières comme le pétrole. C’est pour cette raison que 4 900 tonnes sont pompées quotidiennement, qui ne peuvent être distribuées s’il n’y a pas de marchés de proximité.

Le ministre Zitouni affirme la disponibilité des produits alimentaires de large consommation

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a affirmé dimanche à Alger que les produits alimentaires de large consommation étaient disponibles en quantités suffisantes couvrant la demande durant tout le mois du Ramadhan.

S’exprimant lors d’une visite de travail à Alger, Zitouni a souligné dans une déclaration à la presse « la forte disponibilité de la production », assurant que « la matière première suffit pour couvrir la production sur plusieurs mois ».

Le ministre a démenti, en outre, les rumeurs sur l’interdiction de la vente des bidons de 5 litres, affirmant l’attachement de son département ministériel à satisfaire le client.