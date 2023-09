Lutte contre la spéculation sur les véhicules neufs : l’APOCE formule 3 propositions clés

L’Association de Protection et Orientation du Consommateur et son Environnement (APOCE) a formulé plusieurs propositions aux autorités publics pour éliminer les intermédiaires dans la vente de véhicules neufs et renforcer le rôle du contrôle en matière de protection des consommateurs.

Le président de l’organisation, Mustapha Zebdi, a souligné l’importance de ces mécanismes pour protéger les droits des citoyens contre les courtiers et les pratiques commerciales abusives.

Il a également appelé à une révision de la législation concernant les associations de protection des consommateurs, afin de leur permettre de déposer des plaintes en l’absence des citoyens concernés, sauf dans les cas de spéculation où les plaintes des associations sont acceptées. »

| À LIRE AUSSI : Importation automobile : le 1er lot de véhicules JAC débarque en Algérie

L’APOCE a présenté un ensemble de propositions visant à éliminer les courtiers en voitures neuves, une pratique qui peut souvent affecter négativement les consommateurs.

Parmi les propositions clés figure une période de 18 mois pendant laquelle la nouvelle voiture ne peut pas être transférée du bénéficiaire initial. Cela signifie que le propriétaire initial ne peut pas vendre la voiture à un courtier pendant cette période, ce qui permettrait de limiter les intermédiaires dans le processus de vente.

Un flux suffisant de voitures dans le marché est primordial

Une autre proposition importante est de limiter la vente exclusive des voitures neuves aux concessionnaires automobiles représentant la marque respective.

Cela signifie que seuls les concessionnaires officiels seraient autorisés à vendre des voitures neuves de cette marque, empêchant ainsi les courtiers de s’immiscer dans le processus de vente.

| À LIRE AUSSI : Spéculation sur les véhicules neufs Fiat : nouveau tour de vis en Algérie

Pour mettre en œuvre ces propositions, il serait essentiel de s’assurer qu’il y a suffisamment de voitures disponibles sur le marché et que les concessionnaires respectent les nouvelles réglementations. Cela nécessiterait également d’accélérer le processus d’obtention d’accréditation pour les concessionnaires.

Cette initiative intervient à un moment où l’approvisionnement en voitures neuves et d’occasion reste clairement insuffisant, ce qui a pour conséquence de maintenir des prix excessivement élevés sur le marché.