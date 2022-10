Lutte contre la spéculation : la Justice passe à la vitesse supérieure

La Justice mène une véritable guerre contre la spéculation sur les marchandises. Après avoir confié le traitement de ces affaires au Service central de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational, la Justice enchaîne les poursuites judiciaires contre les spéculateurs à travers le territoire national.

Dans un communiqué rendu public hier, le Ministère de la Justice a fait savoir que « les autorités judiciaires avaient enregistré des poursuites judiciaires contre 98 individus pour des faits liés à la spéculation illicite ». Et ce, uniquement « durant la période allant du 16 au 20 octobre en cours ».

D’après la même source, les services compétents ont traduit « ces individus devant les tribunaux, conformément aux procédures de comparution immédiate ». D’ailleurs, « pas moins de 76 d’entre eux ont écopé de peines allant de 7 à 20 ans de prison ferme assorties d’amendes allant d’un (1) million à 10 millions de dinars ».

En outre, le Ministère de la Justice n’a pas manqué de rappeler le fait que « la spéculation illicite était considérée comme étant un crime économique » et que « les mesures judiciaires entreprises ont pour but de lutter contre ce phénomène et de rétablir la stabilité du marché nationale ».

Pour rappel, « durant la période allant du 10 au 13 octobre, 10 individus avait comparu devant les tribunaux selon les procédures de comparution immédiate et pas moins de 35 autres devant la section lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée », dans le cadre de la lutte anti-spéculation.

Spéculation illicite : saisie d’une importante quantité de denrées alimentaires à Tamanrasset

Dans ce même sillage, les services de sécurité de la wilaya de Tamanrasset ont réussi à saisir une importante quantité de denrées alimentaires de large consommation destinées à la spéculation illicite. Mais aussi, ils ont procédé à l’arrestation d’un individu suspect qui, après la finalisation des procédures légales, a fait l’objet d’un mandat de dépôt.

En effet, le communiqué de la cellule de communication relevant des services de sécurité de Tamanrasset a révélé que l’opération en question a permis la saisie de plus de 300 tonnes de denrées alimentaires et des produits de première nécessité. D’ailleurs, le suspect interpellé, qui est un commerçant détaillant, cachait ces produits destinés à la spéculation illicite au niveau d’un entrepôt au centre-ville de Tamanrasset, au lieu de les exposer à la vente dans son magasin.