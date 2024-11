Lutte contre la pêche illégale : l’Algérie remporte le prix CGPM de la FAO

L’Algérie a été récompensée pour son progrès dans la lutte contre la pêche illicite en recevant le prix de la conformité de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM). Affiliée à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Ce prix a été décerné à l’Algérie lors de la 47 ème session annuelle de la CGPM. Qui s’est tenue cette année à Rome, du 4 au 8 novembre 2024. Cette session a réuni un total de 20 pays. L’Algérie s’est démarquée et a été honoré aux côtés de l’Union européenne ainsi que cinq autres nations.

Au cours de cette assemblée, 17 décisions cruciales ont été adoptées. Incluant des mesures strictes, visant un avenir durable pour la pêche et l’aquaculture. La session 2024 de la CGPM a été donc l’occasion de fournir une feuille de route claire pour protéger les écosystèmes marins.

Primée par la FAO, l’Algérie place la pêche au cœur de son développement économique

Lors de la 47 ème session de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. L’Algérie s’est vu remettre le prix de la conformité par la FAO. Témoignant de son engagement à se conformer aux normes internationales dans le secteur de la pêche.

En effet, le gouvernement algérien a mis en place un plan d’action holistique. Visant à préserver les ressources marines de notre pays. Par ailleurs, cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’Algérie de faire de la pêche et de l’aquaculture un moteur économique. Pour ce faire, les responsables du ministère de la Pêche et des Produits halieutiques misent sur la modernisation et l’investissement.

CGPM : l’Algérie adopte les mesures de la FAO pour protéger les écosystèmes marins

En parallèle, l’Algérie, en collaboration avec les autres pays méditerranéens, participe activement aux engagements collectifs. Visant à assurer une gestion durable et efficace des ressources maritimes.

En effet, lors de la récente session de la CGPM, plusieurs mesures ont été discutées pour renforcer la protection des écosystèmes marins. Parmi celles-ci figurent :

La création de nouvelles zones de pêche protégées : créés sur les rives méditerranéennes, ces zones stratégiques offriront les conditions adéquates pour la reproduction des espèces marines menacées ;

créés sur les rives méditerranéennes, ces zones stratégiques offriront les conditions adéquates pour la reproduction des espèces marines menacées ; La création d’un de surveillance des maladies aquatiques : ce réseau vise à prévenir et contrôler la propagation des maladies pour les espèces d’aquaculture. En particulier, via le commerce international ;

En somme, l’Algérie rejoint les rangs des pays avant-gardistes dans le secteur de la pêche durable en recevant le prix de la conformité de la CGPM par la FAO.