Lutte contre la hausse des prix : 4 nouvelles instructions de Tebboune

Ayant déjà des difficultés à joindre les deux bouts, le simple salarié algérien fait face, ces dernières semaines ; à une flambée sans précédente des prix de produits alimentaires de larges consommations, dont la volaille.

Ce dimanche 17 octobre ; la question de la lutte contre la hausse des prix alimentaires s’est invitée à la réunion du conseil des ministres. Après avoir déclaré « la guerre » aux spéculateurs, lors de sa rencontre avec la presse, le président Abdelmadjid Tebboune est revenu aujourd’hui avec de nouvelles instructions.

Lors de la réunion d’aujourd’hui ; le chef de l’État a, une nouvelle fois, insisté sur l’élaboration de la loi incriminant les spéculateurs. Sur ce point, il a ordonné la révision du Code pénal ; afin d’alourdir les sanctions contre les spéculateurs impliqués dans la hausse injustifiée des prix.

Avec cette nouvelle loi, les spéculateurs encourront une peine de pas moins de 30 ans de prison ; qui pourrait aller jusqu’à la perpétuité, voire la peine capitale.

Tebboune veut sensibiliser les commerçants

Lors de la même réunion, le président Tebboune a chargé le ministre du Commerce, Kamel Rezig, de mener des campagnes de sensibilisation auprès des commerçants et de la société civile, afin de leur expliquer la différence entre « le stockage à des fins commerciales » et « le stockage visant à provoquer des pénuries et la hausse des prix ».

Dans le même sillage, le chef de l’État a insisté sur l’implication de la société civile et des médias dans la lutte contre ces « pratiques commerciales déloyales ». Il a également insisté sur la rationalisation de la consommation afin lutter contre les parties qui tentent d’augmenter les prix pour « créer le chaos et semer le désespoir ».