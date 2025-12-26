Lutte contre la fraude devises : les nouvelles règles strictes pour l allocation voyage de 750 euros

Dans une offensive majeure contre les réseaux de spéculation et le détournement des réserves de change, la Banque d’Algérie vient de publier une note stricte portant la référence 03/DGC/2025. L’objectif est clair : l’allocation touristique de 750 euros doit redevenir un droit strictement personnel, mettant fin aux pratiques illégales des intermédiaires et des agences de voyages.

La note adressée aux banques de la place rappelle un principe fondamental mais souvent contourné : le droit au change pour voyage est un droit personnel et intransmissible. Selon les nouvelles directives, aucune tierce personne ne peut se substituer au voyageur pour les procédures financières, à l’exception des proches directs comme le conjoint, les enfants ou les parents.

Cette décision vient renforcer la note précédente du 16 décembre 2025, précisant que le paiement de la contre-valeur en dinars pour l’obtention des devises doit être effectué exclusivement par le bénéficiaire ou sa famille proche. Cette mesure vise à briser la chaîne de collecte de fonds orchestrée par certains intermédiaires qui utilisaient les identités de tiers pour accumuler des euros.

Allocation voyage et Omra : vers la fin du rôle financier des agences ?

Cette décision impacte directement le secteur du tourisme. La Banque d’Algérie interdit désormais de manière catégorique aux agences de voyages, organisateurs de circuits ou intermédiaires de se substituer aux clients pour la gestion de leur allocation voyage.

Cette interdiction s’applique avec une rigueur particulière aux voyages de la Omra. Jusqu’à présent, certaines agences centralisaient les passeports et les sommes en dinars pour effectuer les opérations de change en groupe. Désormais, chaque pèlerin ou voyageur doit se présenter physiquement au guichet bancaire avec son passeport original. Les banques ont l’obligation stricte de vérifier l’identité du demandeur et d’enregistrer l’opération à son nom unique avant toute exécution.

Cette note s’inscrit dans une stratégie globale visant à éradiquer le phénomène des détournements d’allocations. Ces réseaux organisent parfois des voyages fictifs, notamment vers la Tunisie, uniquement pour déclencher le droit à l’allocation touristique de 750 euros et revendre ensuite cette somme sur le marché parallèle.

Les autorités ont identifié plusieurs stratagèmes frauduleux, comme les traversées de frontières express ou les mouvements clandestins visant à contourner le délai obligatoire de sept jours entre deux obtentions d’allocation. En imposant la présentation du passeport original et la présence physique, la Banque d’Algérie espère tarir la source d’approvisionnement du marché informel.

Quel est l’impact direct sur les voyageurs et les banques ?

Pour le citoyen, les procédures deviennent plus rigides. Il est désormais impératif de se déplacer personnellement à la banque. Pour les agences de voyages, leur rôle est désormais strictement limité à la logistique, sans aucun droit de manipulation sur l’argent de poche en devises de leurs clients.

Quant aux agences bancaires, elles se retrouvent en première ligne de cette politique de rigueur. Elles encourent des sanctions si elles ne procèdent pas à une vérification méticuleuse des identités. Cette série de mesures reflète la volonté de l’Etat de rationaliser l’utilisation de la devise étrangère dans un contexte de réforme du système monétaire et financier national.

Allocation touristique en Algérie : Les 4 documents obligatoires pour ouvrir votre compte bancaire

L’accès à l’allocation voyage en Algérie franchit une nouvelle étape vers la numérisation. Lors d’une récente intervention sur les ondes de la Radio Nationale, Mohamed Benbahane, vice-gouverneur de la Banque d’Algérie, a levé le voile sur les nouvelles modalités simplifiées pour bénéficier de l’allocation touristique.

Désormais, le passage par l’ouverture d’un compte bancaire est une étape incontournable, mais le responsable se veut rassurant : les procédures ont été allégées pour faciliter le départ des Algériens vers l’étranger.

L’État algérien s’est engagé dans une dynamique de modernisation de son système financier. Selon Mohamed Benbahane, l’obligation de détenir un compte bancaire pour l’allocation touristique s’inscrit dans cette volonté de numérisation de l’économie nationale. Loin d’être une barrière bureaucratique, cette mesure vise à sécuriser les transactions et à intégrer davantage de citoyens dans le circuit bancaire formel.

C’est l’annonce majeure pour les voyageurs : la procédure se simplifie pour les foyers. Pour obtenir l’allocation touristique de l’ensemble des membres d’une même famille, un seul compte bancaire au nom du chef de famille est désormais suffisant.

Cette simplification permet d’éviter la multiplication des démarches individuelles et accélère le traitement des dossiers. De plus, le vice-gouverneur a précisé que l’ouverture d’un compte, que ce soit auprès des banques ou d’Algérie Poste, s’effectue généralement le jour même.

Quels sont les 4 documents a fournir ?

Pour prétendre à l’allocation touristique, les citoyens doivent constituer un dossier léger. Voici les quatre pièces justificatives à réunir :

Une copie de la carte d’identité nationale biométrique (CNIB) : Pièce maîtresse de votre identification.

Un justificatif de domicile : Une facture d’électricité ou de gaz (Sonelgaz) récente est acceptée.

Un acte de naissance : Pour confirmer l’état civil du demandeur.

Un justificatif de revenus : Fiche de paie, attestation de travail ou tout document prouvant l’origine des fonds.

Le vice-gouverneur a souligné que si les banques vérifient la nature de l’activité professionnelle, cette démarche repose sur une relation de confiance et le respect de la vie privée. L’objectif principal est de protéger l’économie nationale en s’assurant que les fonds ne sont pas issus du secteur informel.

Avec un maillage de près de 1 800 agences réparties sur tout le territoire national, le réseau bancaire algérien est plus accessible que jamais. Les citoyens ont ainsi la liberté totale de choisir l’établissement financier le plus proche de chez eux ou celui qui propose les meilleurs services numériques pour gérer leur allocation voyage.